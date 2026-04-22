Procuraduría investigará a gestores de seguridad y policías de Medellín por supuesta agresión

Tras dos semanas de los polémicos videos, la Procuraduría abrió indagación contra gestores de seguridad de la Alcaldía involucrados en agresión a un ciudadano en el Parque Bolívar de Medellín. La decisión también tendrían implicaciones en uniformados de la Policía Metropolitana presentes en el procedimiento

Tras los hechos que se registraron a inicios del mes de abril, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Medellín y miembros de la Policía Nacional en el Valle de Aburrá, por la presunta agresión a un ciudadano en el parque Bolívar.

De acuerdo con el ente de control, la Procuraduría Provincial de Valle de Aburrá verifica una denuncia difundida en redes sociales en la que quedó en video cómo gestores de seguridad golpearon a un ciudadano con palos, mientras uniformados presentes no habrían intervenido ante la posible vulneración de su integridad.

Frente a esto, en su momento el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, aseguró que las imágenes fueron descontextualizadas. Según explicó, el procedimiento inició cuando un hombre fue sorprendido orinando en espacio público cerca de la Catedral Metropolitana durante el Domingo de Resurrección. Posteriormente, otros ciudadanos habrían consumido sustancias alucinógenas, lo que derivó en la intervención de los gestores.



Según la versión oficial, uno de los involucrados reaccionó con agresiones, por lo que se solicitó apoyo de la Policía. Tres personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección y recibieron comparendos.

“Está en el marco de sus competencias totalmente. ¿Cómo responde ser ciudadano? Insultando, alterándose y agrediendo a los gestores operativos de seguridad. Los gestores inmediatamente alertan a la policía, la policía llega, le pone el comparendo en el marco de la ley y lo traslada al centro traslado por protección por el estado de ánimo en el que se encontraba”, afirmó.

Luego de los hechos ese 5 de abril, el viceministro de Diálogo, Gabriel Rondón, pidió investigar lo ocurrido y solicitó un informe a la Policía, y días más tarde la Personería Distrital anunció la apertura de la indagación.

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Por lo pronto, el Ministerio Público busca establecer responsabilidades disciplinarias y ordenó la práctica de pruebas para esclarecer los hechos. A la par, se busca determinar si hubo uso desproporcionado de la fuerza.