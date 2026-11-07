Procuraduría pide explicaciones por atención a menores que estuvieron en riesgo en hotel de Medellín

La Procuraduría General de la Nación requirió a la Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín información sobre las actuaciones adelantadas para garantizar los derechos de los dos menores, luego de los hechos registrados en el hotel El Ajedrez, ubicado en el barrio Estación Villa, en el centro de la ciudad.

Según la información suministrada por las autoridades, Botero habría intentado ingresar a una habitación del establecimiento con los dos niños, de nacionalidad venezolana, a quienes presuntamente les ofreció dinero. Uno de los menores regresó donde su madre y le contó lo sucedido, por lo que la mujer habría acudido al hotel acompañada de quien sería el padre de los niños para reclamarle al hombre.

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En medio del altercado, Botero resultó gravemente herido en la cabeza y la parte superior del cuerpo. Aunque fue trasladado a Policlínica, ingresó sin signos vitales. Por estos hechos, la Policía capturó a los señalados de participar en la agresión, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Entretanto, unidades de Infancia y Adolescencia adelantan actuaciones para el restablecimiento de los derechos de los menores, mientras los investigadores revisan las cámaras de seguridad del establecimiento para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y establecer la participación de cada persona.



Ante este panorama, la Procuraduría solicitó a la Secretaría informar qué autoridades conocieron el caso, qué actuaciones realizaron y cuáles fueron las medidas de atención, acompañamiento y protección brindadas a los niños y su familia.

El requerimiento también busca conocer las acciones desplegadas por las dependencias distritales para garantizar los derechos de los menores involucrados.