Los profesores de la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente en rechazo al proyecto de Ley de Rescate Fiscal. Exigen mantener sus beneficios tributarios, frenar el alza en aportes a salud y devolver los recursos recortados a la educación.

Las profesoras y los profesores de la Universidad de Antioquia se declararon en asamblea permanente tras un comunicado difundido por Asoprudea, en el que expresan su rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno nacional y advierten sobre los efectos que tendría en sus ingresos y en la educación pública.

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Según el comunicado, la iniciativa traslada parte del ajuste fiscal a los docentes mediante mayores impuestos y aumentos en los aportes a salud, reduciendo el salario real incluso desde ingresos cercanos a los 3,4 millones de pesos.

Los docentes señalan que el proyecto afecta principalmente a los trabajadores de ingresos medios y a quienes tienen contratos precarios, al tiempo que cuestionan que se reduzcan impuestos a las empresas y se flexibilicen cargas a grandes capitales mientras se golpea el bolsillo del magisterio. También muestran inconformidad por el aumento en los aportes personales a salud y por los recortes y aplazamientos en los recursos de inversión destinados a las universidades públicas.



Entre sus peticiones, el profesorado exige mantener las exenciones tributarias por gastos de representación y los topes actuales de renta y retención en la fuente, además de retirar el incremento en los aportes a salud y devolver los recursos recortados a la educación.

Asimismo, piden garantizar la financiación suficiente para la educación superior pública, proteger la formalización docente y que el Gobierno y las comisiones económicas escuchen a las representaciones de los profesores y publiquen los análisis fiscales de la propuesta.

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En el comunicado, los docentes convocaron al profesorado, administrativos y estudiantes a mantenerse unidos y movilizados, y anunciaron que volverán a reunirse el próximo 1 de diciembre para dar continuidad a su asamblea.