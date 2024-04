Protestas en el Magdalena por posible cierre de campo petrolero: ¿Qué dice Ecopetrol?

Hay preocupación en habitantes vecinos al área conocida como Teca-Cocorná, un terreno en el Magdalena Medio en el que desde 1958 Ecopetrol realiza labores de extracción petrolera que están en riesgo de paralizarse totalmente.

Esta situación llevó a que comunidades de los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare se movilizaran exigiendo respuestas de la empresa de petróleos con respecto a un lugar fundamental para la generación de empleos en la región y en el que se había anunciado una inversión superior a los 1.350 millones de dólares que ya no se materializaría.

"Para el Gobierno nacional y para Ecopetrol parece que no les importara porque a todo apunta a que lo quieren cerrar por muchas cosas, no sabemos qué pasa, por qué sabiendo que hay una reserva importante de petróleo en el campo para extraer", dijo Diomar Isaza, concejal de Puerto Triunfo que acompañó a los manifestantes.

Fernando Santa, líder transformador de la estrategia del sector de hidrocarburos, explicó también la importancia de que se lleve a cabo la segunda fase de exploración en el campo donde se estima que hay reservas de hasta 750 millones de barriles que generarían hasta 2.500 empleos.

"No entendemos por qué no llega la perforación, por qué no traen los taladros a sacar esas reservas que hoy tiene campo Teca que serían una reserva que le servirían al país, a la transición energética, pero también le servirían a estos dos municipios para el tema de regalías, pero lo más importante generaría mucho empleo en los municipios de Puerto Triunfo y Puerto Nare", destacó Santa.

Los manifestantes no descartan que en caso de que la situación social y económica se siga deteriorando en el territorio, llevar a cabo protestas en otros lugares de mayor importancia como la autopista Medellín-Bogotá.

En una respuesta de Ecopetrol aseguró que está comprometida con la operación del Campo Teca - Cocorná con el objetivo de seguir generando beneficios económicos para la región, conforme lo establecen las normas vigentes.

La Empresa opera este activo como parte de la Asociación desde hace 14 años, tiempo en el cual ha ejecutado inversiones considerables para incrementar y sostener la producción del campo, sin embargo, "el campo sufre actualmente un proceso de declinación propio de los activos petroleros".

Por lo anterior, Ecopetrol continuará trabajando para mantener una operación eficiente y financieramente viable, que permita extender el límite económico de este campo.