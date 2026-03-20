Puente dañado por lluvias en Urabá tiene a 40 estudiantes arriesgando su vida para ir a clases

En apuros está la comunidad de la vereda Calle Larga, en el corregimiento San Juancito de San Juan de Urabá, desde donde denuncian que llevan más de un mes expuestos al peligro del colapso total del puente que los comunica, que quedó totalmente inclinado hacia el río y que se convirtió en el paso obligado, pese al riesgo, para estudiantes de la zona.

En videos de la misma comunidad registrados por la misma comunidad se evidencia cómo unos 42 jóvenes de bachillerato de la institución educativa que lleva el mismo nombre deben atravesar la estructura para poder asistir a clases, teniéndose como pueden de la estructura metálica amarilla, mientras por debajo se ve el imponente río San Juan.

Líderes de la zona, como Jerónimo Serpa, pidieron a la Gobernación de Antioquia y al Gobierno nacional soluciones para las comunidades en la zona, donde hay 58 viviendas y habitan 63 familias, teniendo en cuenta que incluso hay adultos mayores que no salen de sus viviendas desde el 2 de febrero, cuando se registraron las afectaciones por las fuertes lluvias ocasionadas por el Frente Frío.

"Quiero pedirle la ayuda al gobierno departamental nacional. Tenemos este este problema de de este puente, y hoy en día nosotros no tenemos por dónde pasar. Miren estos niños, hay treinta y cinco niños, y no pueden pasar. Hay unos niños que están arriesgándose pasar por aquí, pero esto es un peligro", indicó.



Según el líder, el río San Juan ya había generado afectaciones en 2010, motivo por el que en su momento se tomó la determinación de instalar este puente que se convirtió en la única alternativa si se tiene en cuenta que la otra opción para los jóvenes es recorrer de 5 a 7 kilómetros de camino para llegar a las aulas.