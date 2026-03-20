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Puente dañado por lluvias en Urabá tiene a 40 estudiantes arriesgando su vida para ir a clases

Los jóvenes que cursan bachillerato cruzan como pueden la débil estructura. Líderes de la zona piden apoyo al Gobierno nacional para solucionar la movilidad de las comunidades.

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