Puerto Antioquia recibió su buque número 100 desde que entró en operación a inicios de año

Un nuevo buque llegó a Puerto Antioquia, lo que le valió para alcanzar un nuevo hito al atender de manera exitosa su portacontenedores número 100 desde el inicio de sus operaciones comerciales en febrero de 2026 en el Urabá.

La embarcación que permitió llegar al logro fue Polar México, cuya atención estuvo acompañada por un desempeño operativo sin precedentes para la terminal, pues se realizaron 401 movimientos de contenedores y se registró una productividad neta de 31,42 movimientos por hora en una de sus grúas pórtico.

La llegada del buque y lo que ocasionó en Puerto Antioquia representa el indicador más alto alcanzado y uno de los estándares internacionales más exigentes para medir la eficiencia en el manejo de carga contenerizada.

Desde el Urabá antioqueño señalaron que estos resultados ratifican la capacidad de la infraestructura para responder de manera confiable y eficiente a las necesidades del comercio exterior colombiano.



Con este nuevo hito, Puerto Antioquia cierra un primer semestre de 2026 presentando seis servicios regulares de contenedores, consolidándose como una plataforma estratégica para conectar la producción nacional con los mercados internacionales.

El impacto de la megaobra también se refleja en la generación de empleo, pues durante la fase de construcción se crearon cerca de 1.900 puestos de trabajo directos y, con el inicio de la operación, la terminal moviliza más de 7.200 empleos entre directos e indirectos.