Quedó en firme sanción por acoso sexual contra subcomandante (e) de Tránsito de Medellín

La Personería de Medellín anunció que quedó en firme la decisión disciplinaria que hace algunos meses había impuesto la destitución y la inhabilidad general por 10 años del subcomandante (e) de Tránsito de Medellín, Dairo Correa. Este hombre que puso una tutela, que fue negada, es acusado de abuso sexual y laboral por dos agentes de tránsito de la capital de Antioquia.

Recordemos que esta situación comenzó en noviembre de 2023 cuando una de las agentes de tránsito de Medellín denunció a Correa al frente de decenas de compañeros. En un vídeo quedó en evidencia como la mujer explica que el subcomandante no les concedía los turnos correspondientes ni a ella ni a su pareja sentimental, otra funcionaria de la Secretaría de Movilidad.

Según la guarda tanto ella como su compañera se sentían perseguidas por su jefe, todo a causa de su orientación sexual, "me parece muy triste, me siento discriminada, me siento atacada por usted. Tener que venir acá y exponer mi condición sexual, eso es irrespeto".

La denunciante, además, alegó que presuntamente Correa usaba de manera indebida los vehículos institucionales y al resto de personal para conveniencia propia no sin antes afirmar que el subcomandante (e) de Tránsito estaba detrás de ella. Ante esto el mismo hombre insistió que él no estaba interesado en ella de manera sexual y que no la nombraba porque no se le daba la gana.

No obstante, la agente de tránsito siguió con las quejas hasta el momento en el que confirmó que el acoso sexual por parte de Correa, "no quise acceder a sus pretensiones... yo no quise dejarme manipular, no quise seguirme la corriente, no quise ser su querida. Cuando llegaba a su oficina me saludaba casi en la boca".

Luego de conocerse estos hechos el Ministerio Público abrió una investigación y meses después de la denuncia halló a Dairo Correa como responsable de acoso sexual, misma situación por la que el subcomandante ya había sido suspendido de su ejercicio profesional. Ahora y tras un análisis exhaustivo de los acontecimientos la Personería de Medellín dejó en firme la sanción.

Destacan las autoridades que Correa buscó que se anulara la decisión interponiendo una tutela que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Oralidad de Medellín negó y que revalidó el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Oralidad de Medellín alegando que el Ministerio Público no actuó de manera arbitraria.

Así las cosas, la conducta que fue calificada como una falta gravísima puesto que habría incurrido en repetidas ocasiones en estos hechos contra las dos funcionarias, le generó a Correa la salida de su cargo dentro de la Secretaría de Movilidad de Medellín.