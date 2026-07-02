Quemaron con aceite caliente a un gallinazoen el Valle de Aburrá: buscan los responsables

Un gallinazo permanece en recuperación tras sufrir graves quemaduras con aceite caliente en el Valle de Aburrá. Hasta la fecha tres gallinazos han llegado para ser atendidos tras agresiones de personas.

Un gallinazo que sufrió graves quemaduras tras ser atacado con aceite caliente permanece bajo cuidados especializados en el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El ave ingresó al centro con gran parte de su cuerpo y plumaje cubiertos por la sustancia caliente, situación que comprometió seriamente su estado de salud. Médicos veterinarios realizaron una valoración clínica que estableció un tratamiento de limpieza progresiva de las plumas y la piel.

Según informó el CAVR, el gallinazo continúa bajo observación mientras recibe atención para favorecer su recuperación. Andrés Gómez Higuita, supervisor del centro, aseguró que el objetivo es que el animal complete satisfactoriamente su proceso de rehabilitación: “Nuestro equipo de profesionales, los médicos veterinarios, estamos haciendo todo lo posible para que este animal se recupere, sea rehabilitado y liberado aquí en el Valle de Aburrá”, afirmó.



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Durante lo corrido de 2026, el centro ha recibido 78 gallinazos, de los cuales al menos tres habrían sido víctimas de agresiones cometidas por personas. Sin embargo, las autoridades advierten que el número real podría ser mayor, ya que muchos ejemplares son encontrados con lesiones cuyo origen no puede establecerse.

El Área Metropolitana recordó que los gallinazos desempeñan un papel esencial en los ecosistemas al consumir materia orgánica en descomposición, contribuyendo a prevenir la propagación de enfermedades y al reciclaje natural de nutrientes.