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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Registraduría reanudó el proceso para la consulta popular para la creación del AMVSN

Registraduría reanudó el proceso para la consulta popular para la creación del AMVSN

Ahora el reto será convencer a más de 370.000 ciudadanos para que voten por el sí.

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