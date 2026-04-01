Registraduría reanudó el proceso para la consulta popular para la creación del AMVSN

Con la instalación del Comité de Seguimiento y Garantías Electorales en el municipio de La Unión en las últimas horas, se reactivó oficialmente el proceso de la consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás (AMVSN), luego de que la Registraduría Nacional del Estado Civil expidiera la Resolución 2420 de 2026, mediante la cual se levanta la suspensión del proceso y se reanudan todas las actividades electorales.

Desde la Registraduría en Antioquia decidieron de manera respetuosa a las alcaldías, personerías y autoridades locales para retomar todas las acciones necesarias que garanticen el normal desarrollo del proceso. El director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia, Eugenio Prieto Soto, manifestó que este encuentro hace parte de que las entidades den la garantía para que se lleven a cabo estas votaciones, también en cumplimiento de la decisión del Tribunal Superior de Medellín.

“Seguiremos informando, comunicando, socializando, haciendo la pedagogía y esperamos que este proceso se pueda llevar a feliz término, como está solicitado por los alcaldes del Valle de San Nicolás, por el gobernador del departamento, pero como también quiere la ciudadanía que está participando. Tanto los que van a votar por el sí como los que van a votar por el no. De eso se trata. Que la democracia decida”.

Esta consulta contará con la totalidad de los puestos de votación habilitados en cualquier proceso electoral en los ocho municipios que proponen integrarse en la figura del AMVSN: 50 en zonas urbanas y 35 en zonas rurales.



La Registraduría convocó a la realización de la jornada democrática para el próximo 26 de julio de 2026. En total, 370.911 ciudadanos están habilitados para votar en 85 puestos de votación, distribuidos en los 8 municipios.

Recordemos que la mencionada resolución también dio a conocer la pregunta que se le hará a los votantes, la cual será «¿Está usted de acuerdo con la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás, que estaría conformada por los municipios de El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente Ferrer? SI _ NO_».

Para que se le dé luz verde a la conformación de esta AMO, en cada uno de los municipios deberá ganar el Sí y alcanzar una participación mínima del cinco por ciento del censo electoral de cada localidad.