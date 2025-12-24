En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescatan a transportador que había sido secuestrado por hombres armados en Valdivia, Antioquia

Rescatan a transportador que había sido secuestrado por hombres armados en Valdivia, Antioquia

Al hombre le estaban exigiendo cerca de siete millones de pesos para liberarlo

