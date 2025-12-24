Rescatan a transportador que había sido secuestrado por hombres armados en Valdivia, Antioquia

En Valdivia, Antioquia, fue liberado un transportador que había sido secuestrado por hombres armados. Al hombre le estaban exigiendo cerca de siete millones de pesos para liberarlo.

En medio de una intervención de la Policía Antioquia en el norte del departamento, las autoridades lograron recuperar la libertad de un conductor de transporte de alimentos que había sido secuestrado horas atrás en zona rural del municipio de Valdivia.

La información que se ha conocido deja en evidencia que dos hombres mantenían retenido al conductor luego de hacerlo detener en la variante a Valdivia, lugar en donde lo obligaron a bajar del vehículo para luego llevarlo hasta un sitio donde fue intimidado y presionado para entregar dinero a cambio de su libertad.

El coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia, destacó que las labores investigativas lograron dar con el paradero de los dos delincuentes, quienes estarían exigiendo cerca de siete millones de pesos para poder liberar al conductor.



“De acuerdo con las labores de verificación y reacción inmediata, los presuntos responsables mantenían retenido desde la noche anterior a un conductor de un vehículo de transporte de alimentos refrigerados, obligado a dejar su vehículo abandonado y trasladado hacia un lugar diferente, a un costado de la vía”, dijo.

Según destacaron las autoridades antioqueñas, durante el operativo se logró ubicar al hombre que se encontraba con sus dos captores, quienes fueron capturados en el momento y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el delito de secuestro.

Finalmente, la Policía Antioquia recomendó a la ciudadanía prestar especial atención a la seguridad en las vías durante la época decembrina, periodo en el que personas inescrupulosas aprovechan para interceptar camiones y robar la mercancía o, en su defecto, exigir dinero para liberar a los conductores de los vehículos.