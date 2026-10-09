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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rescataron a un hombre de 62 años de la quebrada La Iguaná durante las lluvias en Medellín

Rescataron a un hombre de 62 años de la quebrada La Iguaná durante las lluvias en Medellín

El hombre fue trasladado a la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires y se encuentra estable. Más de 200 personas atendieron las emergencias ocasionadas por el aguacero.

Lluvias en Medellín
Dagrd
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un hombre de 62 años fue rescatado de la quebrada La Iguaná durante las fuertes lluvias que afectaron a Medellín este viernes 9 de octubre. Tras la emergencia, fue trasladado a la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires para recibir atención médica y, según el balance oficial, se encontraba estable.

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El aumento del nivel de la quebrada provocó inundaciones en vías y viviendas del sector de Los Colores. Ante la activación de la alarma comunitaria, habitantes de la parte baja de la cuenca se autoevacuaron hacia una zona segura, mientras unidades de Bomberos Medellín y equipos técnicos y sociales del Distrito atendieron la situación.

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El alcalde encargado de Medellín, Manuel Villa, aseguró que desde el inicio de las precipitaciones se desplegaron las capacidades de respuesta y monitoreo para atender los puntos críticos de la ciudad.

“En terreno, en los puntos críticos tenemos más de 200 personas trabajando de manera coordinada entre los bomberos, la Secretaría de Movilidad, Medio Ambiente y también Empresas Públicas de Medellín”, indicó el mandatario encargado.

Villa explicó que el aumento del nivel de La Iguaná fue una de las principales situaciones de la jornada y confirmó que, después de las inundaciones, el nivel de la quebrada descendió.

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“Ya el nivel de la quebrada bajó, pero nuestra comisión social está en el terreno con las familias para brindarles todo el acompañamiento que se requiera”, señaló.

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Cinco quebradas alcanzaron nivel de riesgo rojo, según el Sistema de Alertas Tempranas, SIATA: El Tablazo, La Presidenta y La Guayabala, en Medellín; La Jabalcona, en Guayabal, y El Sesteadero, en Itagüí.

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