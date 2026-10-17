Rescataron de las calles de Medellín a joven cartagenera tras crisis de depresión y consumo de droga

Neiviluz Berríos Barrios, de 19 años, fue encontrada con vida en las últimas horas en el sector de la Minorista, en Medellín, luego de varios días desaparecida y de meses sin tener razón de su familia, ni sus seres queridos sobre ella.

La hermana mayor de Neivi, Milena Morelo, había pedido a través de su Facebook empatía ante los comentarios que surgieron en redes sociales y aclaró que la joven desaparecida no era Alexandrith como se había mencionado, sino su familiar.

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En su mensaje, explicó que, tras la muerte de su mejor amiga, Neivi atravesó una fuerte depresión y posteriormente tuvo problemas de consumo de drogas. También aseguró que había intentado ayudarla, incluso mediante una internación, y que la buscó durante los días en que estuvo desaparecida, sin saber que se encontraba en la capital antioqueña.

“Hay cosas que se salen de nuestras manos cuando una persona no quiere recibir ayuda”, expresó Milena, quien había solicitado información sobre el paradero de su hermana, de la que se hizo cargo ante la ausencia de su madre.



Encontramos a Neivi Berrios y hoy está más cerca de reencontrarse con su familia. ❤️‍🩹



Trabajamos de manera articulada con la Ruta Urgente de Búsqueda de la @AlcaldiadeMed , la @AlcaldiaCTG y la colaboración de la ciudadanía para hacer posible este encuentro. 🙌🏻 pic.twitter.com/TW38O5AoHt — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) October 17, 2026

Quien confirmó el hallazgo fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien destacó el trabajo de la Ruta Urgente de Búsqueda, la Alcaldía de Cartagena y la colaboración ciudadana para dar con su paradero.

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“Neivi está con vida y fue encontrada en el sector de la Minorista”, señaló el mandatario, quien agregó que trabajan de manera articulada con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y las autoridades para acompañarla y facilitar su regreso con sus seres queridos.

Por su parte, Turbay calificó este momento como un paso fundamental para su recuperación integral. En las próximas horas, ambas viajarán a su ciudad natal.