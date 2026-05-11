Restringen parrillero hombre y horarios locales en Carolina del Príncipe tras atentado

Luego de atentado con explosivos en el municipio de Carolina del Príncipe, decretaron restricción nocturna para el parrillero en moto, cierres viales en zona urbana y restricción para el horario de establecimientos comerciales. Hay preocupación por frecuentes extorsiones

Autoridades en el municipio de Carolina del Príncipe adoptaron medidas de seguridad tras el preocupante panorama de orden público en la localidad advertido desde hace varios días y que se agudizó tras la detonación de un artefacto explosivo abandonado por desconocidos en un establecimiento comercial cercano al parque principal.

A través de un decreto, la administración municipal ordenó hasta el próximo 9 de junio la restricción de parrillero en moto todos los días entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana.

De igual manera, modificaron los horarios de cierres de establecimientos comerciales hasta el 4 de junio. De lunes a jueves y el día domingo podrán tener música hasta las 10:30 de la noche, pero deberán cerrar 11:00 de la noche. Por su parte, los viernes, sábados y domingos (en caso de ser el lunes día festivo) la música podrá ir hasta las 12:30 de la madrugada con el cierre de los locales a la 1:00 de la madrugada.



Ana Isabel Avendaño, alcaldesa de Carolina del Príncipe, aseguró que ya en consejos de seguridad habían advertido sobre la compleja situación de orden público donde la población civil está siendo víctima principalmente de extorsiones por parte de grupos que operan en la región como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

“Hace aproximadamente 10 días ante las situaciones que se vienen presentando de seguridad y orden público en el municipio con presencia de actores al margen de la ley, pues también se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario donde manifestamos nuestra preocupación por la situación de orden público y seguridad que atraviesa nuestro municipio”, aseveró.

Otra de las medidas incluidas en el decreto tiene que ver con el cierre de un par de vías aledañas al parque principal hasta el próximo 7 de junio entre las 5:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana de cada día con vigencia de la determinación.

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Autoridades de seguridad en el departamento también anunciaron el refuerzo en los próximo días de capacidades para la fuerza pública con la llegada, por ejemplo, de más efectivos del Gaula de la Policía.