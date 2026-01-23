Racha violenta obligó a restringir parrillero hombre en Jardín: van tres asesinatos

Racha violenta con tres homicidios en el inicio de 2026 obligó a restringir el parrillero hombre en horas de la noche en el municipio de Jardín. Persiste la preocupación por situación de orden público en el Suroeste de Antioquia.

Situaciones violentas han marcado el inicio del año en el Suroeste de Antioquia, especialmente en el municipio de Jardín, donde las autoridades de gobierno tomaron nuevas medidas en las últimas horas para garantizar el orden público.

Y es que las muertes violentas de al menos tres personas en esa localidad en los primeros 20 días del 2026 llevaron a la expedición de un decreto por parte de la administración municipal que prohíbe el parrillero hombre en horas de la noche.

Según el documento la medida regirá de manera indefinida cada día entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana, y están exentas motos de organismos de la fuerza pública, de tránsito, aquellas con placas oficiales y de organismos de rescate o humanitarios.



En el más reciente homicidio, ocurrido el 17 de enero en la vía que comunica a Jardín con Andes, la víctima fue identificada como Jhonatan Rendón Restrepo. Su cuerpo fue encontrado a un lado de este corredor sobre el kilómetro 5 y versiones preliminares indican que habría sido interceptado por hombres en moto que le dispararon con arma de fuego en varias oportunidades.

En 2025 se registraron 316 homicidios en todo el Suroeste antioqueño y autoridades de seguridad han alertado por un incremento de casos en todo el departamento en comparación con los primeros días también del año anterior.