Ofrecen $200 millones por alias Yosa, señalado de instalar banderas del ELN en Suroeste de Antioquia

Ofrecen $200 millones por alias Yosa, señalado de instalar banderas del ELN en Suroeste de Antioquia

En dos días fueron instaladas tres banderas alusivas a esa guerrilla en zonas rurales de Andes y Jardín, generando temor en la comunidad y con fines extorsivos, según la Policía.

