Ofrecen $200 millones por alias Yosa, señalado de instalar banderas del ELN en Suroeste de Antioquia

Luego de la zozobra que generó en la comunidad de la zona rural de Andes, Suroeste de Antioquia, la instalación de dos banderas alusivas a la guerrilla del Eln, las cuales fueron encontradas en el sector El Porvenir, en la vía hacia el corregimiento de Tapartó, y en la vereda Quebrada Arriba, ya generó unas acciones por parte de las autoridades.

Esto en especial porque de nuevo este miércoles apareció intro emblema alusivo a esta guerrilla en zona rural de Jardín, por lo que en las últimas horas la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que conduzca a la identificación, individualización y captura de alias “Yosa”, quien sería responsable de estas acciones.

“No tenemos antecedentes del ELN en la subregión del Suroeste antioqueño y hay una particularidad que hay que tener en cuenta, que es que el ELN generalmente cuando instala banderas, las instala con explosivos y aquí en estos dos casos, ayer y hoy, la policía ha acudido para, en compañía de ejército, digamos descolgarlas, si se puede utilizar ese término, con los grupos lógicamente antiexplosivos y no hemos encontrado explosivos”, indicó el secretario de Seguridad del departamento, Luis Martínez.

De acuerdo con la Policía Nacional, alias “Yosa” es oriundo de Jardín y habría hecho parte del Clan del Golfo en el Suroeste del departamento.



“En el año 2024 pasó a ser parte de las filas del ELN con jurisdicción en los municipios de Istmina y Bagadó, Chocó, posiblemente ahora retorna con el fin de generar un acaparamiento delincuencial en estos dos municipios, empezando con una instalación de que estamos aquí, hacemos presencia, y tal vez generar ese control o querer generar ese control por parte de este grupo delincuencial”, explicó el comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán.

Por lo pronto, tropas del batallón de infantería N° 11 Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército la retiraron, tras cumplir con los protocolos de seguridad y antiexplosivos, logrando restablecer la situación.