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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Riña desató una balacera en El Carmen de Viboral, Antioquia: hay dos personas heridas

Riña desató una balacera en El Carmen de Viboral, Antioquia: hay dos personas heridas

Las víctimas del tiroteo recibieron impactos una en la rodilla izquierda y la otra en la parte baja de su espalda.

balacera.jpg
Balacera en El Carmen de Viboral, Antioquia
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Jhonatan Ocampo
|
Actualizado: 13 de abr, 2026

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