Riña desató una balacera en El Carmen de Viboral, Antioquia: hay dos personas heridas

Una balacera en un municipio del oriente antioqueño dejó dos personas heridas. Las víctimas se encontraban al interior de una panadería cuando fueron atacados por sujetos que se movilizaban en una moto.

Una situación de alteración de orden público se presentó en las últimas horas en el municipio del Carmen de Viboral, en el oriente del departamento. Lo que comenzó como una riña protagonizada por varios sujetos, terminó en una balacera que generó caos en el lugar de los hechos.

Esta situación se presentó exactamente en el barrio San José, jurisdicción del municipio del Carmen de Viboral, y todo quedó registrado en video. Las imágenes fueron captadas por algunas de las cámaras de vigilancia instaladas en la zona residencial donde se vivió la balacera.

De acuerdo con lo captado en el video, inicialmente se puede observar a algunos hombres agrediendo a golpes, mientras otros de los involucrados en la pelea se golpeaban con sillas. De repente un sujeto se aleja del tumulto, saca un arma de fuego y comienza a disparar hacia donde estaba la pelea.



Las dos personas que resultaron heridas fueron trasladadas de inmediato por la misma comunidad hasta el hospital local, y fueron identificadas como César Augusto López Arcila, y Diego Alejandro Taborda Osorio, de 25 años, uno presenta heridas en la rodilla izquierda y el otro en la parte baja de su espalda.

#Video Una balacera en el municipio de @ElCarmenV, oriente antioqueño, dejó dos personas heridas. Las víctimas se encontraban al interior de una panadería cuando fueron atacados por hombres que se movilizaban en una moto y se armó una riña que terminó en una pelea. #VocesySonidos pic.twitter.com/TA87egMhMx — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 13, 2026

De acuerdo con el reporte entregado por Policía Antioquia, las víctimas se encontraban departiendo al interior de una panadería cuando fueron atacados por sujetos que se movilizaban en una moto, posteriormente se formó la balacera.