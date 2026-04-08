Autoridades investigan ataque que dejó un hombre muerto y una mujer herida en El Carmen de Viboral

Las balas irrumpieron en la tranquilidad de la vereda Camargo, distante a 10 minutos del casco urbano de El Carmen de Viboral, donde un hombre identificado como Emanuel Arango Ríos fue ultimado con arma de fuego en las últimas horas.

En los hechos registrados en la vía hacia La Cañada, también una mujer resultó herida por impactos de arma de fuego en el rostro y brazo derecho, por lo que según la Policía Antioquia tuvo que ser trasladada a un centro asistencial local y posteriormente fue remitida a la clínica Somer de Rionegro.

Mientras que el CTI de ese municipio realizó la inspección técnica del cadáver, se conoció que el fallecido tenía anotaciones judiciales, aunque los móviles del crimen están siendo investigados por las autoridades.

Pero no ha sido el único caso de homicidio que genera preocupación en esa subregión de Antioquia. Otro es el registrado en el municipio de Guarne, donde perdió la vida de manera violenta Juan Pablo Ruiz Londoño, de 38 años, en hechos que también son materia de investigación tras lo acontecido en el barrio San Vicente, cuando este fue atacado dentro de una casa al parecer con un arma de fuego que tenía silenciador.



Finalmente, otro de los casos que está bajo la lupa de las autoridades es el que se presentó en Marinilla, donde un hombre fue hallado en inmediaciones de la unidad deportiva. Tras la inspección técnica de su cadáver, las autoridades determinaron que presentaba signos de asfixia.

Frente a estos casos, la ONG Corpades manifestó en su cuenta de X que "pese a las reiteradas alertas de organizaciones sociales, ni las alcaldías locales ni la Gobernación de Antioquia han mostrado receptividad. Esta aparente incapacidad institucional para atender llamados urgentes de prevención pone en riesgo la vida de la población y evidencia un grave vacío de autoridad en la región".