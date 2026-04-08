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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Autoridades investigan ataque que dejó un hombre muerto y una mujer herida en El Carmen de Viboral

Autoridades investigan ataque que dejó un hombre muerto y una mujer herida en El Carmen de Viboral

Los hechos se suman a otros dos casos recientes en Marinilla y Guarne, por lo que siguen generando preocupación los hechos de violencia en el Oriente de Antioquia.

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