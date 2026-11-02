En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Murió Antonio Navarro Wolff
Atentado Planadas
Posible caso de ébola
Choque de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Rusos, suizos y turcos: identifican más de 700 extranjeros en situación de calle en Medellín

Rusos, suizos y turcos: identifican más de 700 extranjeros en situación de calle en Medellín

Las autoridades en la capital antioqueña adelantan retornos humanitarios y mantienen intervenciones en sectores críticos.

Habitantes de calle en Medellín.jpg
Habitantes de calle en Medellín.
Personería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

En Medellín, cerca de 700 personas extranjeras hacen parte de la población habitante de calle y entre ellas hay ciudadanos provenientes de Venezuela, Ecuador, Estados Unidos y países europeos como Rusia, Suiza, España y Turquía.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

De acuerdo con el reporte conocido hasta el momento, Medellín tiene más de 8.000 personas en condición de calle, situación que representa un desafío para las autoridades encargadas de atender a esta población y recuperar los espacios públicos en la capital de Antioquia.

Últimas noticias

disidentes-farc-afp.jpg
Antioquia

Metro y Alcaldía de Medellín estuvieron en la mira de disidencias Farc por extorsiones a EPM

Agua - servicios públicos
Antioquia

¿Se vienen nuevos racionamientos de agua en Medellín? Metas de ahorro siguen sin cumplirse

Publicidad

Dentro de los extranjeros que están en condición de calle hay personas provenientes de Arabia Saudí, Dominica, Canadá, Francia y Chile (1); Cuba, Suiza, Rusia, Argentina y Turquía (2); España (3); Brasil (4); Perú (5); o Estados Unidos (7).

Diana Carmona, secretaria de Inclusión Social y Familia de Medellín, explicó que Venezuela y Ecuador se encuentran entre los principales países de origen de estas personas. También señaló que la generosidad de los habitantes de la ciudad puede influir en la llegada y permanencia de esta población.

"Muchos habitantes de calle, más de 700, llegan de otros países como Venezuela, Ecuador, pero también hay un número importante que viene de otras ciudades como Bogotá y otras ciudades del país que necesitamos también articularnos, trabajar con estas ciudades para que puedan retornar", sostuvo la funcionaria.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Frente a esta situación, la Alcaldía de Medellín en articulación con Migración Colombia y la Policía Nacional, adelanta procesos de retorno humanitario para quienes manifiestan su voluntad de regresar a sus lugares de origen.

Publicidad

Las intervenciones se concentran en puntos identificados como críticos, entre ellos La Macarena, la avenida de Greiff y sectores aledaños al río Medellín, donde las autoridades mantienen presencia y despliegan acciones de acompañamiento.

Relacionados

Antioquia

Noticias de hoy

Habitantes de calle

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad