¿Se sigue complicando llegada de Jorge Carrillo en ISA? Procuraduría abre investigación

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación por el presunto nombramiento sin el cumplimiento de los requisitos del vicepresidente de Auditoría de EPM en la administración del ahora nombrado presidente del Grupo ISA.

El nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como presidente de ISA sigue generando polémica luego de que se conociera que la Procuraduría Provisional de Instrucción del Valle de Aburrá decidió abrir una investigación por el nombramiento, presuntamente, sin cumplir los requisitos del vicepresidente de Auditoría de EPM mientras Carrillo era el gerente de las Empresas Públicas de Medellín. Hay que recordar que en ese cargo fue nombrado el 21 de diciembre de 2021, Gustavo Gallego, quien aparentemente no cumple con la experiencia mínima requerida de 52 meses.

Según la información entregada por la Procuraduría, no todos los cargos que se tuvieron en cuenta para acreditar la experiencia de Gallego tienen relación con asuntos de control interno, que era lo requerido por EPM. Así pues se logró determinar un total de 48.43 meses de experiencia en control interno, por lo que el ente de control decidió adelantar diferentes averiguaciones para identificar las presuntas irregularidades.

Por esta situación por la que la División de Gestión Humana de EPM deberá responder y enviar documentos que permitan esclarecer los hechos, Gustavo Gallego será investigado disciplinariamente a la vez que se le comunicó que no procede ningún recurso y que deberá designar un defensor para su caso.

Esta situación y otras supuestas irregularidades que habrían dado durante la gerencia de Carrillo en EPM han provocado que diferentes sectores políticos hayan cuestionado el manejo que Carrillo podría darle a una empresa de la magnitud de ISA, teniendo en cuenta los ruidos que se generaron en su momento en EPM frente al gobierno corporativo y las decisiones poco técnicas.

Federico Gutiérrez reacciona

Al respecto el propio alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, insistió en MañanasBlu que siguen las dudas con el nombre de Jorge Carrillo.

“Dar claridad es de dónde sale el nombre y si se cumplen básicamente todos los requisitos, el tema también que es necesario para la posesión de la ley anticorrupción en temas de Estados Unidos por ejemplo, todo ese tipo de preguntas las hacen las que usted está haciendo, es las que hace EPM y por eso nosotros dijimos que no, pero no solo nosotro, los otros tres integrantes de Junta votaron también de manera negativa y no hay claridad frente a este tema cuando hay graves cuestionamientos”, dijo.

Todos estos escándalos resultan siendo un obstáculo para Carrillo y su llegada a ISA, ya que se sumaría a otras investigaciones que se estarían adelantando en su contra como, por ejemplo, el polémico contrato de cargue lateral de basuras firmado con una empresa de un allegado al presidente Gustavo Petro y que hace poco fue suspendido por Federico Gutiérrez tras presuntas irregularidades encontradas con el convenio.

De momento, no se ha conocido pronunciamiento ni de Carrillo ni Daniel Quintero ni de Federico Gutiérrez o el presidente Petro respecto a esta investigación de la Procuraduría, sin embargo, se espera que en las próximas horas se defina la llegada o no de Jorge Andrés Carrillo a la presidencia de ISA.