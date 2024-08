Fico Gutiérrez: “¿Gobierno quiere ISA para hacer lo mismo que hizo con Ecopetrol?”

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su preocupación por las recientes decisiones del Gobierno del presidente Gustavo Petro respecto a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA). Gutiérrez planteó un paralelismo inquietante entre lo que, según él, está ocurriendo en ISA y lo que sucedió anteriormente con Ecopetrol, la principal empresa petrolera del país.

Según el mandatario local, existe un patrón de intervención estatal que podría tener consecuencias negativas para el futuro energético y financiero de Colombia.

Nombramiento de Jorge Carrillo en ISA

Uno de los puntos más controversiales mencionados por Gutiérrez es la reciente elección deJorge Carrillo como presidente de ISA, una decisión que fue respaldada mayoritariamente por los representantes del Gobierno nacional en la junta directiva de la empresa.

"Nuestro delegado, Carlos Raúl Yepes, votó en contra de ese nombramiento", afirmó Gutiérrez, quien agregó que la oposición no solo provino de su lado, sino también de otros tres integrantes de la junta.

Esta postura se fundamenta en la preocupación sobre el historial de Carrillo y su relación cercana con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a quien Gutiérrez ha criticado duramente.

Gutiérrez expresó que Carrillo y sus aliados dejaron a Empresas Públicas de Medellín (EPM) en una situación financiera delicada, con un déficit de 5 billones de pesos, y enredados en un escándalo de presunta corrupción relacionado con la filial Afinia.

¿Cómo nosotros no vamos a advertir cosas como esas cuando ISA es una empresa tan importante para los colombianos? se preguntó el alcalde Fico Gutiérrez

Dudas sobre el proceso de selección de Carrillo

Uno de los aspectos que más inquietan a Gutiérrez y a EPM es la falta de claridad sobre cómo Jorge Carrillo llegó a ser candidato para la presidencia de ISA.

"Nos preguntamos si realmente pasó por todos los filtros necesarios", afirmó el alcalde, refiriéndose a una carta enviada por John Maya, gerente de EPM, en la que se solicita a ISA que explique el proceso de selección. Esta incertidumbre ha llevado a Gutiérrez a cuestionar las verdaderas intenciones del Gobierno nacional, sugiriendo que podría estar utilizando a ISA de manera similar a cómo ha manejadoEcopetrol.

La sombra de Ecopetrol y la estrategia del Gobierno

Federico Gutiérrez no se quedó corto en sus críticas al comparar la situación de ISA con la de Ecopetrol e insinuó que el Gobierno podría estar intentando replicar un modelo de control estatal que, a su juicio, ha sido perjudicial para la compañía petrolera.

“¿Quieren hacer lo mismo en ISA del desastre que están generando hoy en Ecopetrol?", preguntó retóricamente el alcalde, dejando entrever su temor de que la intervención del gobierno en estas empresas estratégicas podría no estar motivada por el bien común, sino por intereses políticos.

Gutiérrez fue enfático en la necesidad de que el Gobierno proponga un líder para ISA que no esté involucrado en controversias, uno que pueda generar confianza en todos los sectores.

"Propongan un nombre que deje tranquilo al país", instó el alcalde, haciendo eco de la preocupación generalizada sobre la transparencia y la idoneidad en la gestión de los activos estratégicos del país.

¿Dónde trabaja la hermana de Federico Gutiérrez?

El debate sobre ISA también se ha visto envuelto en acusaciones de conflicto de intereses. El presidente Petro y su predecesor en la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, han sugerido que Gutiérrez no debería opinar sobre el tema debido a que su hermana, Catalina Gutiérrez Zuluaga, trabaja en una filial de ISA. Sin embargo, Gutiérrez desmintió estas acusaciones, aclarando que su hermana no tiene ninguna injerencia en los asuntos que él critica.

"No hay inhabilidad alguna, no hay motivo por el cual yo me tenga que quedar callado", aseveró.

El alcalde denunció que estos señalamientos son una cortina de humo para desviar la atención de las verdaderas problemáticas que afectan a ISA y a otras empresas públicas. Según Gutiérrez, su voz crítica pone en riesgo las "pretensiones" del gobierno de controlar estas empresas, lo cual, a su juicio, explica los ataques en su contra.