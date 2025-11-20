Sentencian a 33 años al homicida del excampeón juvenil de ciclismo Marlon Pérez

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Rionegro lo declaró culpable del crimen ocurrido en la madrugada del 3 de octubre de 2024, en el municipio de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño.

Según la investigación, Marlon Pérez, recordado por ser campeón juvenil de la carrera por puntos en el Mundial de Ecuador 1994, fue atacado durante un hecho de violencia asociado a un robo armado, en el que recibió varias puñaladas en el cuello. Aunque fue trasladado a un hospital, no logró sobrevivir.

La sentencia confirma que Posada atacó a Pérez con arma blanca durante un violento altercado ocurrido en la madrugada del 3 de octubre de 2024, en las afueras de un establecimiento comercial en El Carmen de Viboral, en el Oriente antioqueño.

La condena contra Posada se conoció recientemente y cierra un caso que generó conmoción en el deporte colombiano, especialmente por la trayectoria y el legado del ciclista antioqueño.