Será otro caguán: gobernador de Antioquia demandará suspensión de órdenes de captura a cabecillas

Aunque la Fiscalía aseguró que no quedarán en libertad, hay rechazó total en Antioquia por la decisión de suspender las órdenes de captura de 23 miembros de grupos delincuenciales del Valle de Aburrá que dialogan con el Gobierno Nacional.

Por ello, la Gobernación de Antioquia interpondrá un recurso legal y los alcaldes respaldaron la decisión.

Todo un revuelo y preocupación ha generado en Antioquia la resolución de la Fiscalía que suspende las órdenes de captura a 23 cabecillas de la mesa de paz de Itagüí, entre los que se destacan los voceros que estuvieron con el presidente Gustavo Petro en el polémico tarimazo en junio del año pasado como alias ‘Carlos Pesebre’, alias ‘El Tigre’, El Indio’, ‘Grande Pa’, alias ‘Vallejo’, alias ‘Douglas’, ‘Lindolfo’, ‘Tom’ o ‘Chata’, ‘Juan XXIII’, entre otros.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que, en conjunto con las 10 alcaldías del Valle de Aburrá y la de Rionegro, interpondrán el próximo lunes de pascua una acción de nulidad ante el Consejo de Estado, debido al riesgo que representa para la seguridad en Antioquia, por lo que le pidió a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que reconsidere la decisión.



“Es como si quisiera convertir al conglomerado urbano más importante de Antioquia, el Valle del Aburrá conjuntamente con Rionegro en otro Caguán. No de otra manera se explica que la Fiscalía General de la Nación y Petro ordenen la libertad de 23 delincuentes que durante años tejieron la red criminal más potente que infortunadamente hubiese tenido Antioquia”, aseguró Rendón.

Pese a las aclaraciones que dio el ente acusador y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de que los 16 cabecillas que aún permanecen recluidos (7 ya están en libertad) no tendrán beneficio de excarcelación, sino es para que los voceros representantes continúen generando hechos de paz y desescalando las violencias en el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico.

“Eso es una pregunta que hay que hacerle a la fiscalía. Lo que ellos consignaron en la resolución es que hay siete bandidos que están en libertad y que en el curso de los próximos días otros 16 podrían también estar en libertad de moverse por todo el área metropolitana, por Rionegro y por Bogotá. Dizque para adelantar, no sabemos en favor de qué, conversaciones sociojurídicas. Todos entendemos cuál es la real pretensión que tiene”, agregó el gobernador de Antioquia.

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El exsecretario de Seguridad en la primera alcaldía de Federico Gutiérrez, que capturó a varios de estos cabecillas, Andrés Tobón, se preguntó sobre el mensaje que envía a la sociedad el la Fiscalía.

"Es un mensaje muy triste para la ciudadanía y para la justicia. El gobierno Petro está diciéndole a Colombia que delinquir, ser parte del crimen organizado, sí paga", aseguró.

Durante una reunión se analizaron las principales problemáticas de seguridad en el Valle de Aburrá y alcaldes y delegados reiteraron la necesidad de fortalecer la articulación institucional. Así lo aseguró Diego Torres Sánchez, alcalde de Itagüí.

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“Nosotros como alcaldes es una gran frustración, precisamente ese tipo de medidas, porque han encontrado ya todos los planes operativos de seguridad que tenemos en los municipios. No solamente es Policía Nacional o Ejército, son todas las personas tras su información, cooperantes, las víctimas, los testigos que fueron hasta las audiencias que presentaron las declaraciones, sus testimonios, reconocimiento en banco de imágenes y es lo que nos lleva precisamente a que no debemos caer la bandera”, aseveró el alcalde Torres.

Mientras que los alcaldes cuestionaron que los implicados ya habrían sido condenados, por lo que expresaron preocupación por la falta de garantías para evitar la reincidencia delictiva.