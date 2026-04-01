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Será otro caguán: gobernador de Antioquia demandará suspensión de órdenes de captura a cabecillas

Alcaldes del Valle de Aburrá afirmaron que la decisión generó una gran frustración, porque van en contra de los planes para garantizar seguridad a los ciudadanos.

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