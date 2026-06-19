Sigue redada contra centros estéticos que incumplen normas en Antioquia: sellaron cinco en Bello

Sigue la redada contra centros estéticos que no cumplen con la normatividad en Antioquia. Cinco de ellos fueron cerrados tras operativos de inspección en el municipio de Bello

Las autoridades continúan intensificando los controles sobre los centros estéticos en Antioquia ante los riesgos que representan para la salud de los ciudadanos los procedimientos realizados sin las condiciones técnicas y médicas exigidas por la ley.

El más reciente operativo se desarrolló en el sector de Niquía, en el municipio de Bello, donde fueron inspeccionados seis establecimientos dedicados a servicios de estética facial y corporal.

Durante las verificaciones, funcionarios de la Alcaldía detectaron que cinco de los locales intervenidos practicaban procedimientos estéticos invasivos sin contar con la habilitación requerida para este tipo de actividades. Como resultado, se ordenó la suspensión temporal de sus servicios mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.



La intervención también permitió el decomiso de diversos elementos utilizados en estos procedimientos, entre ellos agujas, cánulas, sondas y medicamentos de uso médico que, según Wber Zapata, secretario de Seguridad del municipio, estaban siendo empleados sin la supervisión de personal debidamente acreditado para realizar este tipo de intervenciones.

“Volvemos y le repetimos a la comunidad. Acérquese a los lugares como Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad para que para que verifique el normal cumplimiento de la norma. Nosotros no estamos en contra de los establecimientos de comercio. Estamos salvaguardando la vida de los ciudadanos bellanitas”, agregó.

Las autoridades advirtieron que estas prácticas pueden generar complicaciones de salud para los usuarios, incluyendo infecciones, reacciones adversas y otros riesgos asociados a procedimientos ejecutados fuera de los estándares exigidos por la normatividad sanitaria.