Siguen quejas de médicos en hospital Alma Máter de Medellín: faltan insumos y cirugías con retraso

La crisis financiera y operativa del Hospital Alma Máter volvió a generar manifestaciones de médicos y especialistas quienes denuncian que la falta de insumos médicos y los retrasos en el pago de salarios los tienen contra la espada y la pared.

Los profesionales de la salud aseguraron que la situación actual pone en riesgo la atención de pacientes de alta complejidad, ya que se denunció que algunos trabajadores acumulan varios meses sin recibir sus honorarios y que también existen dificultades con los pagos de seguridad social, EPS y ARL.

Según explicaron, la crisis financiera ha provocado escasez de medicamentos, cancelación de contratos con proveedores y retrasos en cirugías y procedimientos médicos.

"No estamos siendo capaces de darle respuesta a estos pacientes debido a la falta de medicamentos e insumos que son causados por la falta de pago de las EPS a este hospital de forma reiterada en los últimos meses. Esta crisis viene hace bastante tiempo, más de un año", aseguró el infectólogo Iván Mauricio Trompa, vocero del personal médico..



El hospital ya había declarado semanas atrás un estado de anormalidad laboral debido a la crisis operativa, financiera y asistencial que atraviesa y según organizaciones médicas, las deudas acumuladas por parte de varias EPS superarían los 330.000 millones de pesos, situación que ha obligado al cierre de más de 120 camas hospitalarias.

Hay que mencionar que sólo entre la Nueva EPS y Savia Salud, la deuda asciende a más de 164.000 millones de pesos, por lo que los médicos aseguran que las deudas hacen el servicio inviable para los especialistas.