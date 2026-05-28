Sin puente y sin esperanzas: San Juan de Urabá completa más de 113 días sin conexión vial

Tras 113 días de las peripecias de habitantes de la zona para poder movilizarse, la Gobernación de Antioquia le solicitó al Instituto Nacional de Vías, Invías, la instalación inmediata del puente metálico sobre el río San Juan, en el municipio de San Juan de Urabá, cuya demora está afectando a las comunidades de la zona.

Hace dos semanas, incluso, la situación desencadenó en un plantón indefinido liderado por comerciantes, campesinos y líderes sociales que exigen respuestas urgentes del Gobierno nacional.

La Gobernación de Antioquia recordó que se comprometió con las obras de cimentación y desde el 3 y 6 de abril de abril pasado y se entregaron al Invías, tanto las del río Mulatos como las del río San Juan, con una inversión de 700 millones de pesos por parte de la Secretaría de Infraestructura. Esto pese a encontrarse en una vía nacional. El secretario Horacio Gallón.

"Exigimos prontitud en la construcción del puente modular. Se nos había dicho que esa instalación iba a ser para inicios del mes de mayo, ya nos están diciendo que para julio, y no estamos viendo los trabajos de manera acelerada. Esta comunidad requiere esa comunicación física del departamento de Antioquia y el departamento de Córdoba y la costa atlántica", indicó.



En su momento, William Molano, director operativo de Invías, explicó que las labores se han retrasado debido a que se debe hacer el recubrimiento de uno de los soportes del puente y que para ello se necesita aislar el río San Juan, operación que ha complicado las labores.

"Vamos a garantizar que este apoyo gigante pueda sostener el nuevo puente militar. Estos trabajos necesitan unas adecuaciones adicionales sobre el recho hundido. Queremos informarles que ya vamos a arrancar", señaló.

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Según puntualizó la entidad, el cronograma fue socializado con la comunidad y fue pactado entre el contratista y la interventoría, estableciendo que la instalación del puente modular tiene prevista su puesta en servicio el 31 de julio de 2026, una vez culminen las actividades técnicas y operativas necesarias "para garantizar la seguridad de los usuarios".

A la espera de que las obras avancen en el Urabá antioqueño, los comerciantes denuncian que diariamente deben invertir hasta 600.000 pesos en transbordos para movilizar mercancías, mientras que cientos de ciudadanos pagan hasta 5.000 pesos para cruzar el río en motocicletas transportadas sobre planchones improvisados.

