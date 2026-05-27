En agosto entregarían diseños del acueducto para el Urabá antioqueño: costaría un billón de pesos

Una de las disputas que ha tenido el departamento de Antioquia con el Gobierno nacional ha sido por el acueducto de Urabá que en varias oportunidades fue una de las peticiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro: priorizar recursos para la construcción del proyecto por encima, por ejemplo, del Túnel del Toyo.

Sin embargo, meses después del pronunciamiento y luego de que Andrés Julián Rendón y Federico Gutiérrez dieran avances sobre el Túnel del Toyo, el mandatario nacional preguntó por el acueducto del Urabá el 20 de noviembre de 2025 y recibió respuesta rápidamente de las autoridades.

El gobernador de Antioquia señaló en su momento que con dineros de la Administración Departamental se harían los estudios y diseños para hacer el acueducto regional que beneficiaría a miles de personas en la subregión.

Ahora, cerca de seis meses después de ese último rifirrafe, Rendón confirmó que se espera que en agosto se haga la entrega de los diseños e indicó que harán todo lo posible para dejar contratada la obra.



"Más o menos, hacia agosto de este año nos entregarán los diseños para nosotros ya comenzar con el proceso de contratación final. Estimamos que vaya a ser una obra superior al billón de pesos, y, como yo lo he dicho, así nos toque vender los muebles de la Gobernación para hacer esa obra, los vendemos", dijo.

Ante la mirada del Gobierno nacional, se espera que una vez se conozcan los diseños definitivos se empiece con la contratación del proyecto que podría empezar a construirse a partir del 2028.