Tras denuncias de fallas en el servicio del hospital de Puerto Berrío, Gobernación lo operará 4 años

Hace apenas unos días, la Gobernación de Antioquia había solicitado que se le cediera la operación del hospital de Puerto Berrío debido a irregularidades en su funcionamiento. La petición ya quedó en firme y será la Administración departamental la encargada de administrar este centro asistencial del Magdalena Medio antioqueño.

Entre los principales hallazgos, que se habían puesto en conocimiento de la Superintendencia de Salud, estaban la falta de medicamentos, las deficiencias en la infraestructura, los retrasos en los pagos al personal médico y las dificultades en los servicios quirúrgicos, de urgencias y hospitalización.

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Tras la petición, la Alcaldía de Puerto Berrío confirmó que ya se hicieron las gestiones correspondientes para que, durante los próximos cuatro años, la Gobernación de Antioquia, a través del Hospital La María, garantice la continuidad en la prestación del servicio.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, había sido enfática al asegurar que el hospital de Puerto Berrío atraviesa una situación difícil debido a reiteradas irregularidades que han puesto en jaque la atención a miles de pacientes en el Magdalena Medio antioqueño.



"El equipo de la Secretaría de Salud y del Hospital La María nos vamos a desplazar hasta Puerto Berrío para ver las condiciones del hospital, hablar con los trabajadores y definir cómo va a ser el inicio de operación. Insisto, si logramos esa firma en el transcurso del fin de semana, el lunes estaremos garantizando los servicios", indicó.

Cabe mencionar que, durante los últimos días, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Puerto Berrío se sentaron en una mesa técnica extraordinaria con el propósito de conocer los planes de mejoramiento para este centro asistencial.