Tras quejas, Alcaldía de Medellín pidió a Registraduría reubicar puesto de votación de San Diego

Tras largas filas y problemas para adultos mayores, el alcalde de Medellín le solicitó formalmente a la Registraduría reubicar el puesto de votación del centro comercial San Diego para la segunda vuelta presidencial.

Imágenes que circularon en las redes sociales mostraron las peripecias de los votantes, el pasado 31 de mayo, en el centro comercial San Diego, donde para esa ocasión se trasladó el puesto del piso 1 al 11, lo que generó el colapso del sitio, en especial en horas de la mañana.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil revisar las condiciones logísticas de dicho puesto de votación y trasladarlo nuevamente al primer piso para la jornada electoral de segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, así como a los registradores especiales de Medellín, luego de las dificultades registradas. Según expone la alcaldía en la comunicación oficial, miles de ciudadanos tuvieron que enfrentar largas filas, congestiones y demoras para acceder a sus mesas de votación debido a la limitada capacidad de los ascensores frente al alto flujo de personas.



La situación habría afectado especialmente a adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y otros ciudadanos que requerían condiciones adecuadas de accesibilidad para ejercer su derecho al voto.

En la carta, el mandatario distrital pidió evaluar la posibilidad de reubicar el puesto electoral en el primer nivel del Centro Comercial San Diego, lugar donde tradicionalmente ha funcionado, o en un espacio que garantice mejores condiciones de acceso, circulación y atención para los votantes asignados a este punto. Adolfo Rafael Fernández, delegado de la Registraduría en el departamento, explicó que los problemas logísticos fueron resueltos durante la jornada.

“Ese puesto de votación antes funcionaba en la calle, se trató de realizar en un sitio cerrado bajo techo. Hubo una afluencia de público, pero el centro comercial tenía habilitados ocho ascensores, pero estaban utilizando principalmente cinco y los tres más grandes estaban inutilizados. Se desplegó un equipo muy grande por parte del centro comercial y de la Registraduría para estabilizar la situación y el proceso terminó sin ningún tipo de inconveniente”, afirmó.

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“Desde la Alcaldía de Medellín reiteramos toda nuestra disposición para apoyar, acompañar y articular las acciones que sean necesarias para que la jornada electoral transcurra de la mejor manera posible y para que ningún ciudadano encuentre barreras a la hora de ejercer su derecho al voto”, señala el documento.

La administración distrital indicó que el objetivo es evitar que se repitan las dificultades observadas en la primera vuelta y garantizar una participación electoral digna, segura y sin obstáculos para todos los ciudadanos.