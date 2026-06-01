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Desempleo en Medellín subió al 9,8 % y superó el promedio nacional pese a 6.000 nuevos empleos

El alza de la desocupación en la capital antioqueña superó también el de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, que se ubicó en 9,1 %.

Feria de empleo en Medellín.
Feria de empleo en Medellín.
Foto: Alcaldía de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 1 de jun, 2026

Aunque se generaron más de 6.000 empleos, la desocupación en Medellín y el área metropolitana se ubicó en 9.8 %, un punto encima del promedio nacional en el último trimestre, de febrero a abril.

De acuerdo con las cifras de Fenalco Antioquia, estos números reflejan que el aumento de personas que ingresaron al mercado laboral fue superior a la capacidad de absorción del empleo en la región.

En Medellín y el Valle de Aburrá, el desempleo de 9,8% superó el promedio nacional y también el de las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, que se ubicó en 9,1%.

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, explicó un de los motivos que, según esa agremiación, llevaron a la mencionada reducción de empleos: "Aquí no estamos viendo el efecto que sí se ve en otras regiones de contratar más y más burocracia. Como siempre, con más regulaciones al empleo formal pagan las consecuencias los colombianos de menores recursos que migran al desempleo o a la informalidad", indicó.

La dirigente de Fenalco también mencionó, entre los motivos del aumento del desempleo en la subregión, el aumento del salario mínimo.

En ese sentido, aunque se registraron 6.000 nuevos ocupados en términos nominales, el crecimiento no alcanzó a compensar el aumento de personas buscando empleo.

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En Medellín y el Valle de Aburrá, los sectores con mayor generación de empleo fueron actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y actividades artísticas, entretenimiento y otros servicios.

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En contraste, se registraron caídas en industria manufacturera, comercio y reparación de vehículos y alojamiento y servicios de comida.

Con este resultado, Medellín y el Valle de Aburrá se ubicaron como la cuarta región con mayor aumento en la tasa de desempleo en el trimestre febrero-abril de 2026, detrás de Quibdó, Cartagena y Santa Marta.

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