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Tras terremoto, 250 sedes educativas en Antioquia tienen afectaciones en su infraestructura

Ante la situación, la Gobernación de Antioquia anuncuó que garantizará la normalidad en las clases a través de la semiescolaridad, es decir con trabajos desde casa para los estudiantes.

Colegios públicos afectados en Antioquia tras terremoto
Gobernación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 11 de ago, 2026

La Gobernación de Antioquia informó que el servicio educativo se prestará con normalidad este miércoles 11 de agosto, en los 116 municipios no certificados del departamento, pese a las afectaciones reportadas en algunas instituciones educativas tras el sismo registrado recientemente.

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De acuerdo con la Secretaría de Educación de Antioquia, la modalidad de semiescolaridad podrá implementarse únicamente en aquellas sedes que hayan sufrido afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico y en las que, según las condiciones identificadas, sea necesario adoptar esta medida.

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El reporte oficial señala que, de las 4.250 instituciones educativas ubicadas en los 116 municipios no certificados, 250 han informado algún tipo de afectación relacionada con el sismo. Sin embargo, continúan recopilando y verificando los reportes con el propósito de establecer las condiciones particulares de cada sede. La directora del DAGRAN, Vanessa Paredes.

"Estaremos desplazando personal técnico de parte del departamento de Antioquia a cada uno de los municipios, y hemos estado en permanente contacto con los alcaldes municipales para acompañarlos en la atención de esta emergencia. Desde el departamento de Antioquia hemos desplegado toda nuestra capacidad operativa e institucional para atender esta emergencia y, sobre todo, la valoración de daños", indicó.

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Los rectores que hayan identificado daños en sus instituciones deberán diligenciar el reporte correspondiente a través del formulario dispuesto por la Secretaría de Educación. En aquellos casos en los que las afectaciones hagan necesaria la implementación de la semiescolaridad, las instituciones deberán solicitar esta modalidad.

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La Administración Departamental indicó que continuará realizando seguimiento a los reportes recibidos. Además, funcionarios de la Dirección de Infraestructura Educativa visitarán las sedes afectadas para evaluar las situaciones y brindar las orientaciones correspondientes a las comunidades educativas.

La Gobernación aseguró que estas acciones tienen como prioridad garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de las comunidades educativas, al tiempo que se busca mantener la continuidad del servicio educativo en Antioquia.

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