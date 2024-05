Trasladan a funcionaria de Alcaldía de Medellín que aparece en audio de “tetris financiero”

Funcionaria de carrera de la alcaldía que aparece en el audio filtrado sobre el “tetris financiero” durante la administración de Daniel Quintero, fue trasladada de dependencia.

Al parecer, como consecuencia de un audio que se filtró y generó controversia sobre el manejo de las finanzas en la Secretaría de Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, la funcionaria Isabel Cadavid fue trasladada de su cargo, luego de que el mismo alcalde Federico Gutiérrez pidiera la renuncia de los funcionarios de carrera que aparecían en dicho escándalo.

Cadavid había manifestado, ante el pedido del alcalde, que estaba incurriendo en un presunto acoso laboral contra un funcionario de carrera y que su intención no era abandonar el cargo al que accedió por medio de un concurso de méritos hace 10 años.

Ahora, por medio de una resolución firmada por la secretaria de Gestión Humana, Natalia Ramírez, se le notificó a Cadavid que fue trasladada desde su puesto, en la Subsecretaría Legal de la Secretaría de Movilidad, donde estaba en la unidad de apoyo legal y contratación, al empleo, según el documento de la misma naturaleza en la Secretaría de Paz y Derechos humanos, en la unidad de Derechos Humanos y construcción de paz ciudadana, también como líder de programa.

El lío comenzó cuando la abogada Gloria Jaramillo dio a conocer un audio grabado el 6 de agosto de 2021, en el que se escuchaba a Cadavid explicando que el presupuesto había quedado mal elaborado y no habían recursos para terminar ese mes.

La funcionaria, que después se convertiría en secretaria de Inclusión Social, fue enfática en varias oportunidades en decir que tenían que ser cuidadosos, incluso, habló de hacer un “tetris financiero”.

“O sea, hay que empezar a jugar y hay que hacerlo en equipo, porque entonces cuando yo me muevo, si me muevo mal, hay un afecto allá y no me estoy dando cuenta, entonces el ejercicio tenemos que hacer entre todos”, dice el audio.

Precisamente, lo que propuso Cadavid era quitar recursos a otras Secretarías y programas de Inclusión Social, por ello le pidió a los equipos jurídicos ser creativos para la contratación e incrementar la contratación directa.

Un apartado del que se ha hablado mucho es cuando Cadavid habla del programa de Niñez de la Alcaldía de Medellín, manifiesta que, “debe sufrir”.

“Porque usted la única que tiene en teoría su situación resuelta, pero el resto nos toca articular, nos incluye derechos humanos con una agravante y es que ya hoy, nuestra realidad ni siquiera es pensar en la Ley de Garantías, porque es que si no tenemos cómo llegar a diciembre ni para qué pensamos en la Ley de Garantías”, dicen los audios.

Ante esto, el alcalde Gutiérrez los llamó irresponsables y criticó que precisamente se hiciera esto con programas que atendían la niñez. Además, le pidió a los funcionarios involucrados que renunciaran, pues al ser de carrera, este no podría despedirlos.

“Son funcionarios de carrera de la Alcaldía de Medellín hoy, y no los podemos sacar, entonces yo sí le pido también a los entes de control que intervengan estas personas que aparecen en nuevos audios y que son todavía funcionarios de la Alcaldía deberían renunciar, aunque no tienen ética y mucho menos van a hacer eso ahora”, aseveró el mandatario local.

Con este audio, dijo la abogada Jaramillo que, “queda claro que conocen los riesgos cuando manifiestan que tratarán de evitar hallazgos fiscales y disciplinarios y le harán el quite a los administrativos”.