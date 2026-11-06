Tres heridos dejó ataque sicarial en Marinilla, Antioquia: responsable huyó en un vehículo

A menos 15 días del asesinato tres ciudadanos de nacionalidad venezolana, un nuevo hecho violento se registró en las últimas horas en zona urbana del municipio de Marinilla en medio supuestos ajustes de cuentas entre criminales.

La situación se reportó en una tienda del sector Callejón del Laberinto en el barrio Bellavista donde un hombre disparó con arma de fuego contra tres personas que se encontraban en el lugar.

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Los heridos fueron trasladados por unidades del Cuerpo de Bomberos al hospital local San Juan de Dios donde reciben atención médica, mientras que el sicario huyó en un vehículo que es tratado de identificar por parte de las autoridades, según indicó la administración local en un comunicado.

De igual manera, la Alcaldía sostuvo que una de las principales hipótesis del ataque sicarial responde a disputas por el control territorial entre grupos locales y en los que podrían estar rentas criminales derivadas del microtráfico.



“Desde la Alcaldía de Marinilla rechazamos este hecho de violencia y ponemos toda la capacidad institucional del municipio a disposición de las autoridades competentes para avanzar en la investigación y preservar la tranquilidad de los marinillos”, concluye la comunicación.

En esta y otras localidad del Oriente persiste el temor por la confrontación entre la banda El Mesa y el Clan del Golfo, a través de su subestructura Pacificadores del Samaná, que busca ampliar su influencia desde el Magdalena Medio hacia municipios de esta subregión.

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A mediados de abril la Gobernación de Antioquia anunció medidas de seguridad para Marinilla y otros municipios del Oriente, entre ellas una burbuja operacional con la Fiscalía y recompensas por información sobre cabecillas de estos grupos criminales como alias ‘Bombo’ y ‘El Loco’.