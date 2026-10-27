Tres jóvenes promesas de Antioquia se coronan ganadores de la convocatoria Eleva tu Talento

Con la selección de tres artistas y la grabación de 16 canciones inéditas finalizó el proyecto de formación ‘Eleva tu Talento’, una iniciativa desarrollada entre Tiendas Ísimo y la plataforma educativa Descomunal para impulsar a creadores de la industria musical en Antioquia. La convocatoria abierta cerró con un registro de 1.708 personas postuladas en distintos municipios del departamento.

El proceso concentró la mayor parte de sus inscritos en Medellín, Bello, Envigado, Sabaneta, Rionegro y La Estrella. Durante la primera fase, se entregaron 200 becas de formación virtual, tras las cuales un jurado técnico evaluó 57 audiciones presenciales en la capital antioqueña. De allí se seleccionaron 26 participantes entre intérpretes, instrumentistas, compositores y un productor para integrar un campamento de co-creación intensiva.

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A través de jornadas de trabajo diario con músicos y productores de trayectoria, los seleccionados compusieron y registraron en estudio 16 piezas musicales inéditas en el término de una semana. Tras la evaluación final del campamento, el jurado eligió como primera ganadora a Andrea Palacio, cantautora oriunda del municipio de Ituango, quien destacó la importancia de estos espacios de formación para visibilizar el talento de las subregiones del departamento.

"Yo me siento como con muchos sentimientos encontrados. Estoy feliz, estoy nerviosa, tengo miedo. Pero ante todo estoy súper feliz, súper feliz y muy agradecida por esta experiencia, por esta oportunidad tan maravillosa que nos dieron a nosotros los artistas emergentes", narró Palacio.



El segundo seleccionado fue Juan David Pérez Duque, conocido en la industria de la música urbana y alternativa como "Daluke". El artista costeño resaltó la disciplina dentro del campamento e invitó a los emergentes a no abandonar sus sueños creativos.

"Es una experiencia y una felicidad muy inmensa. Era algo que no esperaba, principalmente porque, bueno, yo vengo de la costa, ¿no? Y decía como que Medellín me está llamando por algo, pero no pensé que esto me fuera a suceder. Así que la felicidad es tan grande porque como que es un paso más en mi carrera y después esa parte de la superación de la que uno puede llegar a creer todo el tiempo porque cada día podemos ser más grandes", agregó Pérez.

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El grupo de ganadores lo completa Juan Esteban Villa Waldo, docente y actor de teatro musical, quien compartió la emoción que le produce arrancar esta etapa profesional tras superar cada una de las fases de audición del proyecto.

"Me siento súper feliz, orgulloso de estar aquí acompañado de mi mamá de mi familia. De verdad, esto es un sueño porque es mi primer lanzamiento, que me gané con esfuerzo, con dedicación y bueno, porque obviamente Dios me iluminó, me acompañó y bueno, muchísimas gracias por todo esto", afirmo Villa.

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Los tres seleccionados recibirán la producción profesional de sus sencillos junto con la realización de sus respectivos videoclips, además de participar en la grabación de la pieza musical institucional de la marca para su difusión en plataformas nacionales.