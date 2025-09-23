Troncal del Café en el sector Sinifaná estará cerrada durante 10 días por obras

Covipacífico anuncia cierre total de la Troncal del Café en el sector Sinifaná durante 10 días por obras de recuperación. El tramo permanecerá cerrado por trabajos de reconstrucción de calzada y estabilización; habrá desvíos para vehículos livianos y de carga pesada.

Cuando el reloj marque las 00:00 horas de este miércoles se realizará un cierre total de la Troncal del Café en el sector de Sinifaná, entre los puntos de referencia PR 56+000 y PR 60+000, debido a trabajos de recuperación en el paso provisional de la vía, de acuerdo con el anuncio de la Concesionaria Vial del Pacífico.

Según explicó la entidad, las intervenciones requieren romper y reconstruir la calzada, además de ejecutar procesos de estabilización que impiden habilitar el tránsito parcial. Es así como por razones de seguridad, tanto para los usuarios como para los trabajadores, el corredor permanecerá cerrado hasta la medianoche del viernes 3 de octubre, periodo durante el cual se trabajará de manera continua las 24 horas del día con el objetivo de reabrir antes del inicio de la temporada de vacaciones de octubre.

El gerente técnico de Covipacífico, Luis Hernando Dávila Lamar, señaló que el cierre responde a la necesidad de intervenir de manera estructural la vía, lo que obliga a demoler y reconstruir la calzada para garantizar su estabilidad.



“Es necesario hacer una excavación y posterior relleno en la totalidad de la de la del ancho de la calzada, lo que nos va a obligar a cerrar el paso durante 10 días a partir del 23 de septiembre. Esperamos que esto nos ayude prontamente para poder recuperar la totalidad de la banca en los niveles necesarios y poder habilitar el tráfico de forma más pronta”, afirmó.

Una vez concluyan los trabajos, se retomarán los horarios habituales de paso: de lunes a viernes entre la 1:30 p.m. y las 3:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:30 a.m., mientras que los domingos y festivos no habrá restricción. Fuera de estos horarios la vía permanecerá cerrada, según detalló Covipacífico.

De manera paralela avanzarán labores de estabilización de taludes y obras de protección en la quebrada Sinifaná. Por lo pronto, como alternativas de movilidad, los vehículos livianos podrán circular por las rutas La Pintada – Puente Iglesias – Fredonia – Medellín, La Pintada – Santa Bárbara – Medellín, o La Pintada – Bolombolo – Venecia – Medellín. Para el tránsito de carga pesada se establecieron las rutas La Pintada – Peñalisa – Santa Fe de Antioquia – Medellín y La Pintada – Santa Bárbara – Primavera – Medellín, además del recorrido Medellín – Santa Fe de Antioquia – Peñalisa – La Pintada.