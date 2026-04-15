Una captura y varias motos recuperadas dejó operativo en sepelio de supuesto delincuente en Itagüí

Caravana fúnebre de un supuesto delincuente en Itagüí, Antioquia, terminó en megaoperativo de las autoridades. En el lugar fueron capturada una personas y se recuperaron varios motos reportadas como hurtadas

Autoridades en el municipio de Itagüí lograron interceptar una caravana que iba detrás de un coche fúnebre y en donde iban varias motocicletas con ocupantes sin casco, mismos que generaron varias alteraciones al orden público en las calles del Sur del Valle de Aburrá.

Según destacaron las autoridades, se detectó la presencia de varias personas sospechosas movilizándose en motocicletas con placas tapadas o adulteradas, lo que generó la activación inmediata de controles en la zona para evitar inconvenientes en las vías del municipio.

El procedimiento se hizo en los puntos de ingreso y salida del Cementerio Jardines de Montesacro, donde se realizó verificaciones de antecedentes, registro a personas y control a vehículos y motocicletas como mencionó el alcalde de Itagüí, Diego Torres: "Frente a un grupo de personas que procedían de otra ciudad, acompañando supuestamente una hora fúnebre que querían en nuestra ciudad generar caos, miedo, cerrar vías. Subían por toda la regional sin casco, invalidando cualquier acción de la autoridad", dijo el mandatario.



Como resultado de este operativo, se logró una captura por el delito de receptación con la recuperación de un celular reportado como hurtado, dos motocicletas recuperadas por falsedad marcaria y tres motocicletas identificadas con reporte de hurto mediante arma de fuego, 14 motocicletas.

Además, se impusieron 21 comparendos de tránsito y 11 comparendos por infracción a la Ley 1801, así como cinco personas individualizadas por posibles vínculos con hechos delictivos.

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Adicionalmente, durante los controles se evidenció que varios asistentes presentaban antecedentes judiciales por delitos como hurto calificado y agravado, tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir.