Una persona muerta, 3 capturadas y 16 sancionadas luego de riñas tras derrota de Atlético Nacional

Una persona muerta y 3 capturados dejaron las riñas al término del partido entre Nacional y Junior en los alrededores de la Unidad Deportiva en Medellín. Además, las autoridades capturaron al sujeto que lanzó una piedra a la cabina de Win, que hirió a Juan José Pelaez.

No solo es el sin sabor por la derrota en el global a pesar de ganar 1-0, en donde dejó al equipo Junior de Barranquilla como campeón del fútbol colombiano, logrando su estrella 12. Al término del partido hubo situaciones de violencia cuyas consecuencias se conocen esta mañana.

Lo primero es que, a pesar del buen comportamiento de la mayoría de loss más de 44 mil hinchas que llegaron al coloso de la 74 con la ilusión de ver una nueva hazaña del verdolaga, el lunar estuvo con un hecho violento ocurrido en la tribuna Occidental.

Tras haber sido anulado el gol de Andrés Felipe Román por posición en fuera del lugar al minuto 30, un aficionado arremetió contra la cabina de transmisión del canal Win Sports en la que se encontraba el director técnico y comentarista Juan José Peláez.



Según se informó el secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, el señalado agresor fue capturado en el lugar por las mismas autoridades y será judicializado por daño en bien ajeno y lesiones personales. Además indicó rachazó “categóricamente cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas", añadiendo que "los escenarios deportivos deben ser espacios para la convivencia, el respeto y la sana competencia”.

Por su parte, Andrea Guerrero, presidenta del canal deportivo: "Toda mi solidaridad con JJ que viaja mañana al mundial. La intolerancia no puede seguir teniendo lugar en el fútbol".

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Posteriormente, al finalizar el partido, las autoridades confirman que se reportaron varias riñas y confrontaciones entre hinchas del Atlético Nacional.

Dios mío, los hinchas de nacional se están matando entre ellos. pic.twitter.com/wGsZOSIw7y — La Amarantoneta (@LaAmarantoneta) June 9, 2026

El balance dejó una persona muerta, identificada como Johan Leal Portela, de 22 años de edad, quien sufrió una herida con arma cortopunzante. Aunque fue trasladado a un centro asistencial del occidente de Medellín, murió debido a la gravedad de las heridas.

Pero además, un reporte preliminar señaló que en medio de estas situaciones, 3 personas fueron capturadas por hurto y daño en bien ajeno, además otras 16 fueron llevadas al Centro de Traslado por Protección para imponerles comparendos.