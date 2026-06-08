Capturaron a neerlandés con circular roja en un hotel de El Poblado en Medellín

Las autoridades colombianas asestaron un nuevo golpe a las redes internacionales del narcotráfico tras la captura en Medellín de un ciudadano neerlandés señalado de desempeñar un papel clave dentro de una organización criminal con operaciones en Europa.

El procedimiento fue realizado por Migración Colombia en coordinación con Interpol, luego de que una alerta emitida a través de los sistemas internacionales de información permitiera detectar que el hombre era requerido mediante circular roja por la justicia de Países Bajos.

La ubicación se produjo en un hotel del exclusivo sector de El Poblado, donde agentes migratorios desplegaron el operativo que culminó con su detención. De acuerdo con las autoridades europeas, el capturado tendría una posición estratégica dentro de una estructura transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos.

Las investigaciones lo señalan como presunto financiador y articulador de operaciones criminales que tendrían alcance en Países Bajos y Finlandia, lo que lo convertía en un objetivo de alto valor para los organismos de seguridad internacional.



Sobre la trazabilidad en movimiento de capturado, Migración reportó que ingresó a Colombia el pasado 3 de junio a través del Aeropuerto Internacional El Dorado, cuando aún no registraba ninguna restricción en los sistemas.

Sin embargo, dos días después fue incorporada la circular roja que activó los protocolos de búsqueda y localización.

Tras confirmar plenamente su identidad y la vigencia del requerimiento judicial, las autoridades procedieron a ponerlo a disposición de la Policía Nacional, mientras avanzan los trámites correspondientes para atender la solicitud internacional en su contra.