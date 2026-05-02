Ungrd entregó obras para reducir el riesgo de derrumbes en cinco municipios de Antioquia

Tras los estragos que han dejado las lluvias en Antioquia, donde las emergencias dejan a la fecha 13 municipios que declararon calamidad pública, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirmó la entrega de obras de mitigación en varios municipios del Valle de Aburrá, Norte y Suroeste.

Según indicó la entidad, en Jericó, en los sectores Los Aguacates y La Comba, se ejecutaron obras por $17.138 millones para la estabilización de taludes. La instalación de anclajes, subdrenes y canales de aguas lluvias, lo que en sus estimaciones permite proteger a 6.363 personas.

"En el año 2019, mes de noviembre, se genera una avenida torrencial que todos los jericuanos recordamos dada la incertidumbre y el temor que generó en todas las familias del municipio. Esta mitigación, estas perforaciones, estos anclajes generan estabilidad y contención de esta ladera, que creo que era la intervención prioritaria. Hay unas obras no complementarias, seguramente también muy importantes para que garanticemos una estabilidad total", indicó el alcalde Sebastián Garcés, alcalde de esa localidad.

En Itagüí, la intervención en varias quebradas alcanzó una inversión de $18.664 millones. Las obras incluyen estructuras hidráulicas, canales y un puente peatonal, que ya están en funcionamiento, impactando a 317.000 habitantes.



En Donmatías, la intervención superó los 300 metros sobre la quebrada, con recursos por $10.101 millones. Los muros de contención y las obras de control de socavación, de acuerdo a datos de la entidad, reducen el riesgo para 22.243 habitantes.

En el norte del departamento, Belmira cuenta ahora con más de 1.016 metros de muros en concreto reforzado sobre el río Chico, tras la inversión de $12.642 millones. Las obras incluyen drenajes y estabilización del terreno, en una zona donde viven 6.709 personas.

Mauricio Rey, asesor territorial Antioquia de la UNGRD, aseguró que las intervenciones permiten reducir el riesgo por movimientos en masa, inundaciones, socavación y avenidas torrenciales.

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"Culminamos con la quinta entrega que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en cabeza del gobierno nacional, entregamos para los y las antioqueñas más de 62 mil millones de pesos invertidas en cinco municipios que benefician a más de 350.000 personas del departamento de Antioquia", indicó.

Finalmente, en Girardota, en la vereda Mangarriba, destacan que se ejecutaron obras de estabilización de taludes por $2.873 millones. La instalación de pilotes, geodrenes y sistemas de manejo de aguas protege a 900 personas frente a deslizamientos.

Por lo pronto, también precisaron que desde el Dagran avanzan con esta entidad del Gobierno nacional para coordinar la recuperación temprana de las 13 localidades en calamidad pública.

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Recientemente también entregaron maquinaria amarilla en Granada, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con equipos por más de $1.900 millones, para atender emergencias en vías rurales.