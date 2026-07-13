Unidad de Búsqueda inició intervención en cementerio de Donmatías para buscar desaparecidos

En desarrollo del Plan Regional de Búsqueda del Norte de Antioquia, la Unidad de Búsqueda adelanta la primera fase de intervención forense en el cementerio de Donmatías, una labor que se extenderá hasta el próximo 12 de julio.

Cabe recordar que los cuerpos de estas víctimas fueron recuperados en su momento gracias al aviso de habitantes del municipio y al levantamiento de las autoridades locales. Muchos de ellos fueron hallados flotando en el río Medellín, así como en el relleno sanitario de la zona y en diversos parajes de las áreas rurales de Donmatías.

Con este despliegue en el camposanto, las instituciones buscan avanzar en el alivio del sufrimiento de cientos de hogares que llevan décadas esperando respuestas. Karina Salgado, investigadora integral de la Unidad de Búsqueda amplió detalles de este caso.

"En el marco de esta acción forense estamos realizando el abordaje de 20 sitios que se corresponden con bóvedas de la galería Santa Clara. En estas bóvedas se espera recuperar 19 cuerpos no identificados y un posible cuerpo identificado no reclamado, los cuales fueron inhumados en una temporalidad entre 1998 y 2013", aseguró Salgado.



Adriana Pérez, representante del hecho de desaparición forzada que investigan ante la Mesa Departamental de Víctimas, comentó la importancia de esta labor:

"La experiencia de la intervención del cementerio de don Matías para mí es un momento único, un momento histórico para quienes llevamos años buscando nuestros seres desaparecidos. Ayudar a que otros puedan encontrar los suyos es sanador, reconforte".

Tras la recuperación de las estructuras óseas, el material biológico será entregado al Instituto Nacional de Medicina Legal para su posterior identificación y así, finalmente, brindarles a estas familias una entrega digna.