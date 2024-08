Uno de los 29 deportados de Panamá fue capturado como presunto sicario del Clan del Golfo

Desde la sede de Migración Colombia en el barrio Belén de Medellín, el director de la entidad, Carlos Fernando García, entregó detalles del primer grupo de migrantes que fue repatriado desde Panamá a Colombia con recursos de los Estados Unidos, como parte de la estrategia de ese gobierno para hacer control de quienes cruzan la frontera.

Desde la entidad colombiana confirmaron que sólo uno de los 29 deportados tenía una orden de captura. Se trata de Reinaldo Javier Vega, presunto integrante del Clan del Golfo que tenia circular azul de Interpol y es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y tortura: "Hasta ahora no hemos detectado más personas con antecedentes judiciales", detalló García.

De acuerdo con Migración, las personas deportadas por el gobierno de Panamá son aquellas que ingresaron de manera irregular a su territorio, y han sido entregadas a las autoridades colombianas para que se les brinde la atención correspondiente, por lo que no quiere decir que todas tengan pendientes con la justicia, como en este caso. Como parte de su labor habitual, los funcionarios de Migración Colombia hacen previamente la verificación de la plena identidad de los pasajeros, y que no tengan pendientes con la ley, de ser así, son puestos a disposición de la Policía Nacional. Finalmente se realiza el proceso de ingreso al país.

"Todos venían esposados porque para Panamá es una medida preventiva para evitar cualquier tipo de reacción violenta de las personas que son deportadas dentro del avión, sin embargo nosotros estamos solicitando a Panamá actualmente que esas personas no vengan esposadas Por supuesto que esto riñe contra las leyes colombianas, es decir, el ser migrante irregular en Colombia no es ilegal, es precisamente eso, irregular, la persona no ha cometido un delito", detalló el director García.

Así fue la captura de presunto sicario del Clan del Golfo en el aeropuerto José María Córdova:

Y es que, además de los alambres de púas instalados en varios sectores de la frontera en la inhóspita selva del Darién, se iniciaron los controles con tecnología de biometría.

El viceministro panameño de Seguridad, Luis Felipe Icaza, acompañado por funcionarios estadounidenses, confirmó que el traslado fue en un vuelo chárter, en un avión Fokker 50, desde el aeropuerto de la capital panameña con los 29 colombianos que no portaban equipaje, iban esposados de pies y manos, y que llegaron a Medellín.

El Gobierno de Panamá, reveló que además que el próximo fin de semana puede partir el siguiente vuelo, detalle que no fue confirmado por el gobierno colombiano.

Más de 520.000 personas, en su mayoría venezolanos, cruzaron por allí en 2023. Este año han hecho la travesía más de 230.000 migrantes, según cifras oficiales panameñas. Según Migración Colombia, en lo que va corrido del año 2024 se han recibido 365 connacionales deportados.