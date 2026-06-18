”Vamos a exigir el certificado electoral del 21 junio”: disidencias generan temor en Antioquia

En medio de las alertas y visitas al territorio por parte de autoridades departamentales, se siguen conociendo mensajes intimidatorios por parte de las disidencias de las Farc de alias 'Calarcá' en poblaciones del norte de Antioquia de cara a los comicios presidenciales del próximo 21 de junio.

En un mensaje que ha circulado a través de redes sociales y está en poder de organismos de inteligencia, el frente 36 de este grupo armado al mando de alias ‘Calarcá’, pidió a comunidades rurales del municipio de Angostura “reflexionar” frente al voto del próximo domingo entre lo que denominaron la política de la guerra o la política de la paz.

“Ustedes como campesinos son los que eligen a quién quieren tener en el poder y si prefieren la política de la guerra o la política de la paz. “A quienes prefieren votar por la política de la guerra, piensensen en si van a enviar a sus hijos o familiares al campo de batalla”, dicen en el mensaje.

Sin embargo, lo más preocupante del mensaje tiene que ver con las medidas que anunciaron ante “afectos de algunos habitantes y líderes de la zona hacia la tesis de la guerra de cierto candidato presidencial”.



El grupo armado se refirió a eventuales castigos en caso de incumplir: “Le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar, quién no lo tenga, debe soportar el porqué y quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona”, afirmaron.

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Tras este tipo de situaciones estaría alias ‘Pimpón’ o ‘Fercho’, quien también se encargaría de convocar a reuniones con el fin de actualizar procesos de carnetización de habitantes a través de juntas de acción comunal. El gobernador Andrés Julián Rendón anunció el aumento de recompensa para quien entregue información que permita su captura.

"Nosotros reiteramos una recompensa por ese bandido alias Pimpón de doscientes millones de pesos, y toda información ciudadana que nos llegue para permitir la neutralización de estos criminales, bien sea porque los capturan o los dan de baja, va a ser eficientemente recompensada", aseguró el mandatario.

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Tras el más reciente Comité de Garantías Electorales en Antioquia, las autoridades indicaron que 23 municipios están en alerta por cualquier nivel de riesgo electoral o en materia de orden público.

En estos territorios se concentrará la presencia de los más de 15 mil uniformados que estarán desplegados para la jornada del próximo domingo, especialmente en los más de 1.280 puestos de votación habilitados.