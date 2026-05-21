Ya son 10 condenados por la justicia de los Estados Unidos de depredadores sexuales en Medellín

Ya son 10: la justicia de los Estados Unidos, con apoyo de las autoridades de ese país y la Alcaldía de Medellín, siguen logrando condenas para depredadores sexuales en la capital antioqueña.

En este caso se trata de Ramón Arellano Sandoval, un hombre de 65 años ciudadano de los Estados Unidos, que fue sentenciado a 30 años en prisión federal de Miami en ese país, por los delitos de intento de explotación sexual de una menor residente en Medellín e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

La confirmación la hizo el propio alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez Zuluaga, que señaló que “la justicia no tiene fronteras cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. Otro condenado más”.

Según los registros de la Alcaldía de Medellín y las autoridades norteamericanas, esta es la décima sentencia de esta ofensiva internacional contra la explotación de niños y adolescentes.



De acuerdo con las pruebas presentadas en juicio, el condenado sostuvo intercambio de varios mensajes de texto y video con una menor de 14 años de Medellín. A pesar de conocer su edad, la presionó de forma reiterada para la producción de material sexual explícito, que fue hallado por las autoridades y presentado como pruebas.

En dos años tuvo 48 ingresos a la ciudad de Medellín, que posaba de turista y lo que verdaderamente hacía era explotación sexual en la capital antioqueña.

‼️La justicia no tiene fronteras cuando se trata de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.🚨Otro condenado más.



Ramón Arellano Sandoval, de 65 años de Estados Unidos, fue sentenciado a 30 años en prisión federal de ese país, por los delitos de intento de explotación… pic.twitter.com/mepkNuOURX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

Aún se sigue trabajando con la Embajada de los Estados Unidos, en uno de los casos que destapó esta problemática, el de Timothy Alan Livingston que fue hallado en un hotel con dos menores de edad y se logró volar de las autoridades.

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Sin embargo, el alcalde Gutiérrez aseguró que este resultado se da gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional -DIPRO, la Fiscalía Nacional, Migración, la Fiscalía de Florida y las agencias HSI Colombia y HSI Miami.

“Cero impunidad. Quien venga a Medellín a explotar a nuestros niños y niñas será perseguido hasta lograr su condena incluso fuera del país”, puntualizó.