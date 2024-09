Ya son 900 días sin rastro del ingeniero Andrés Camilo Peláez desaparecido en Antioquia

Ya se cumplen 900 días sin saber qué pasó con el ingeniero forestal Andrés Camilo Pelaéz Yepes . El joven, que era contratista de EPM, desapareció en extrañas circunstancias en San Andrés de Cuerquia, en el Norte antioqueño.

Desde el momento de su desaparición, su madre sigue clamando justicia para Andrés Camilo , pues, según la mujer, después de tanto tiempo, no ha habido avances significativos que den a conocer la realidad sobre el día que desapareció.

A pesar del paso del tiempo, su madre lo sigue recordando, pues día a día cuenta el tiempo que ha pasado desde que dejó de ver a su hijo e implora que se dé respuesta sobre su paradero.

“Seguimos esperando que una persona de buen corazón del municipio de San Andrés de Cuerquia, o alguien que haya estado esa noche involucrado, me diga dónde está. Ya han pasado 900 días y uno como madre va perdiendo las esperanzas de encontrarlo con vida, pero si no está con vida que me digan dónde está", indicó Claudia Yepes.

Además, agregó que los esfuerzos han sido insuficientes y no ha habido una ruta clara desde su desaparición.

“No, no hay ningún avance, no hay nada que nos lleve a ubicar a Andrés Camilo. La Fiscalía, supuestamente, está en sus investigaciones, pero realmente uno se va quedando como solo, como que a todo el mundo se le vuelve paisaje menos a uno como madre”.

Vale la pena recalcar qu,e según datos de la Unidad de Víctimas, en cuanto a números de desaparición forzada en el departamento de Antioquia se registran alrededor de 12.730 víctimas directas.