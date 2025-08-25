Alcaldía por disturbios en Hip Hop al Parque: “Empaña esfuerzo de autoridades, asistentes y músicos”

La edición más reciente de Hip Hop al Parque, uno de los eventos culturales más emblemáticos y de larga trayectoria en la capital colombiana, se vio empañada por serios disturbios que resultaron en la agresión a una patrullera de 18 años y otros cuatro policías profesionales, además de la incautación de más de 300 elementos cortopunzantes.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, ofreció detalles sobre los incidentes, la respuesta de las autoridades y la preocupación por la seguridad en eventos masivos.

El festival Hip Hop al Parque, con más de 20 años de historia y reconocido por su ambiente generalmente tranquilo y la convivencia positiva de sus asistentes, experimentó un episodio lamentable que, según el secretario Quintero, “empaña todo el esfuerzo de las autoridades, de los asistentes, de los músicos”.

La situación de violencia se desató cuando auxiliares de policía intentaron impedir el ingreso de vendedores informales de bebidas embriagantes que buscaban evadir los estrictos filtros de seguridad.

“Lo que pasa es que claro, como estos festivales tienen tanto público, muchas veces vendedores informales de bebidas embriagantes, buscan la manera de meterse al parque sin pasar por los filtros,” explicó Quintero.

Patrullera herida

Uno de los incidentes más preocupantes fue la agresión a una patrullera de 18 años, quien sufrió un trauma craneoencefálico tras recibir un golpe durante los disturbios. Aunque la joven se encuentra fuera de peligro, el secretario Quintero enfatizó la seriedad del hecho. “Ella está fuera de peligro, pero hubiera podido pasar cualquier cosa. A veces, la agresividad lleva a tomar unas decisiones absolutamente irracionales que pueden poner en peligro la vida de cualquier persona, en este caso, una patrullera de 18 años,” afirmó.

Incautaciones

Los disturbios estuvieron directamente relacionados con la presencia de vendedores ilegales de licores. El secretario Quintero destacó que esta es una “práctica recurrente en los festivales al parque” y que “no sabemos la procedencia de esas bebidas, no tenemos cómo verificarlo, por eso prohibimos el ingreso”. Estos vendedores, según el funcionario, estudian por dónde entrar e incluso “dejan cosas adentro del parque” con planes anticipados.

