La edición 2025 de Hip Hop al Parque, realizada en Bogotá, convocó a 67.583 asistentes, según el balance oficial entregado por las autoridades. El evento transcurrió con normalidad en su mayoría, aunque el domingo se registraron disturbios en los cuales 16 policías y una gestora del Distrito resultaron lesionados. También se impusieron tres comparendos.

Lo que encontró la Policía en Hip Hop al Parque 2025: más de 500 armas y 147 dosis de droga Foto: suministrada

En materia operativa, la Policía y los equipos de seguridad desplegaron controles de ingreso y registro que permitieron retirar 6.310 elementos que no estaban autorizados para el ingreso al escenario. Entre los más numerosos se encontraron 2.418 encendedores, 563 trilladoras, 307 cueros blond, 532 armas blancas y 167 correas.

Las incautaciones también incluyeron 179 cigarrillos, 133 latas de cerveza, 50 medias de aguardiente, dos cuartos de ron Santa Fe, una botella de absenta y otra de cachaza, además de dos botellas de whisky y dos bebidas energéticas tipo “Monkies Brawny”. Asimismo, se decomisaron 147 dosis de estupefacientes, 106 vapeadores y 43 tarros de pintura.

Otros objetos retirados durante los controles fueron 143 perfumes, 26 chapas, 17 tarros plásticos, dos tarros de boxer, dos aerosoles de gas pimienta y 665 esferos, además de cuatro botellas con líquidos sin identificar.