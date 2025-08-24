Violencia en Hip Hop al Parque: asistentes agredieron con piedras y botellas a policías

En medio del evento musical Hip Hop al Parque, que se desarrollaba en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, se presentó un hecho lamentable en contra de la fuerza pública. Según denuncian desde la Alcaldía, asistentes al evento agredieron con piedras y botellas a varios policías que custodiaban la seguridad del lugar.

“Vendedores informales de licor rompen las vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al evento. Policía intenta intervenir deteniendo a algunas de las personas que se filtraron. Algunos asistentes del evento que se encontraban al interior se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas”, afirma el reporte de la Secretaría de Gobierno.

(Cont) Algunos asistentes del evento que se encontraban al interior, se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas. Esto deja como resultado varios integrantes de la policía heridos. (Cont) — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) August 24, 2025

Minutos más tarde, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que, en total, fueron agredidos 12 auxiliares y 4 uniformados de la Policía Nacional. El mandatario aseguró que una patrullera de apenas 18 años fue golpeada en su cabeza y, producto esas agresiones, tiene un trauma craneoencefálico.

“Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, afirmó Galán en sus redes sociales.

Rechazo de manera categórica la agresión de 12 auxiliares de Policía, 4 policías y una gestora en Hip Hop al Parque.



Mientras que @Bogota pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 25, 2025

Dentro del evento, las autoridades han incautado cerca de 400 armas blancas que los asistentes pretendían ingresar al lugar. Cabe recordar que Hip Hop al Parque es una actividad completamente gratuita que llegaba a su edición número 27. Por ahora, se desconocen los autores materiales de este hecho de violencia e intolerancia contra las autoridades.