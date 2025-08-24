Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Violencia en Hip Hop al Parque: asistentes agredieron con piedras y botellas a policías

Violencia en Hip Hop al Parque: asistentes agredieron con piedras y botellas a policías

El hecho dejó a una patrullera de 18 años con un trauma craneoencefálico tras haber recibido impactos en su cabeza en medio de Hip Hop al Parque. Esto se sabe.

Violencia en Hip Hop al Parque: asistentes agredieron con piedras y botellas a policías
Violencia en Hip Hop al Parque: asistentes agredieron con piedras y botellas a policías
Foto: redes sociales
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 24, 2025 09:00 p. m.

En medio del evento musical Hip Hop al Parque, que se desarrollaba en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, se presentó un hecho lamentable en contra de la fuerza pública. Según denuncian desde la Alcaldía, asistentes al evento agredieron con piedras y botellas a varios policías que custodiaban la seguridad del lugar.

“Vendedores informales de licor rompen las vallas puestas en la acera norte de la calle 63 para ingresar forzosamente al evento. Policía intenta intervenir deteniendo a algunas de las personas que se filtraron. Algunos asistentes del evento que se encontraban al interior se acercan a agredir a personal de la policía y entidades con elementos contundentes como piedras, botellas”, afirma el reporte de la Secretaría de Gobierno.

Minutos más tarde, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que, en total, fueron agredidos 12 auxiliares y 4 uniformados de la Policía Nacional. El mandatario aseguró que una patrullera de apenas 18 años fue golpeada en su cabeza y, producto esas agresiones, tiene un trauma craneoencefálico.

“Mientras que Bogotá pone los recursos para organizar este festival anualmente, algunos vendedores desadaptados atacan cobardemente a los auxiliares de Policía y los policías encargados de vigilar el evento. Vamos a tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan y pido a las autoridades identificar a los responsables. La violencia no puede tener espacio en Bogotá”, afirmó Galán en sus redes sociales.

Dentro del evento, las autoridades han incautado cerca de 400 armas blancas que los asistentes pretendían ingresar al lugar. Cabe recordar que Hip Hop al Parque es una actividad completamente gratuita que llegaba a su edición número 27. Por ahora, se desconocen los autores materiales de este hecho de violencia e intolerancia contra las autoridades.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

violencia

Concierto