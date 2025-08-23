TransMilenio cambia rutas de sus servicios este fin de semana: usuarios deberán caminar 40 minutos

Bogotá enfrenta un fin de semana muy ocupado con respecto a lo que serán los eventos musicales en la capital de la ciudad, y es que, por un lado, se presenta una nueva edición del festival Hip Hop al Parque, uno de los más importantes en la ciudad, y, por el otro lado, Green Day llega para darle la bienvenida al Vive Claro.

Ante eso, las preocupaciones que más despiertan en el Distrito tienen que ver con la manera en la que los ciudadanos podrán regresar a sus casas, y debido a ello, TransMilenio confirmó que realizará cambios en sus rutas para asegurar la movilidad de los bogotanos.



Movilidad para el Hip Hop al Parque

Por un lado, el evento que recibirá a la música urbana en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, mismo que se podrá disfrutar el sábado 23 y domingo 24 de agosto, les ofrece a los miles de asistentes varias maneras de llegada y salida del evento por medio de transporte público.

Rutas de SITP para salir de Hip Hop al Parque Alcaldía de Bogotá

De esa manera, TransMilenio ofrece 15 rutas troncales con estaciones en el 7 de Agosto y Movistar Arena, así como otras 31 rutas de SITP en la Av. carrera 68. Así mismo, cabe recordar que los traslados a pie rondan entre 15 y 40 minutos, de acuerdo con la ubicación de cada persona.

Por lo tanto, tome nota de cuáles son los buses que le servirán para llegar sin problemas al evento y viceversa.



Cómo funcionará TransMilenio en Green Day

Por su parte, uno de los eventos más esperados es el regreso de la icónica banda californiana Green Day, quienes se perfilan como uno de los grandes espectáculos de este 2025 en Bogotá.

Ante dicho panorama, el Distrito contará con 31 rutas de SITP en paraderos que se ubican sobre la avenida 68. Así mismo, otros 15 servicios troncales estarán disponibles en sus horarios habituales en las estaciones de Salitre - El Greco y CAN - British Council, en la NQS Central, para poder llegar al concierto de Green Day que se vivirá en el Vive Claro.

Rutas de SITP y TransMilenio para llegar y salir de Green Day Alcaldía de Bogotá

Mientras tanto, para salir del evento, de acuerdo con el cronograma del organizador, será luego de las 11:00 de la noche. Por lo tanto, TransMilenio tendrá una operación especial para evacuar a los asistentes por medio de 8 servicios desde las estaciones Salitre - El Greco y CAN - British Council.

“Seguimos apoyando la movilidad de los asistentes a los grandes eventos de ciudad. Invitamos a nuestra comunidad usuaria a consultar las rutas disponibles en nuestras redes sociales, página web y TransMiApp”, manifestó María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio S.A.

