Amenaza de bomba en la Universidad Católica en Bogotá: suspenden clases

La Universidad Católica de Colombia ordenó la evacuación inmediata de sus instalaciones y la suspensión de todas las actividades presenciales este viernes, luego de que se registrara una amenaza de bomba dentro del campus.

Según informó la institución, por instrucción de la presidencia de la Universidad se activaron los protocolos de seguridad y se solicitó a estudiantes, docentes y personal administrativo evacuar en completa calma y seguir las indicaciones del personal encargado.

Las clases, que estaban programadas para el resto de la jornada, pasarán a desarrollarse en modalidad remota mientras las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes.

La institución pidió a su comunidad académica mantenerse atenta a los canales oficiales de comunicación, a través de los cuales se informarán nuevas medidas y actualizaciones sobre la situación.



Las autoridades competentes ya se encuentran en el lugar para determinar la veracidad de la amenaza y garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.