Esposa de conductor linchado por motociclistas en Bogotá compartió doloroso mensaje

La muerte de Mauricio Cendales Parra, ocurrida tras una violenta golpiza propinada por una multitud de motociclistas en el suroccidente de Bogotá, sigue generando conmoción entre familiares, vecinos y usuarios en redes sociales.

Mientras las autoridades avanzan en la reconstrucción de lo sucedido, la esposa del hombre rompió el silencio y publicó un mensaje cargado de dolor que rápidamente se volvió viral.

El caso se originó en la tarde del miércoles, cuando Cendales, quien conducía una camioneta Jeep azul, se vio involucrado en un accidente en la Avenida de las Américas con Carrera 68.

Según reportes policiales, tras el primer choque con varios motociclistas, el conductor emprendió la huida y terminó impactando otros vehículos durante su recorrido. La situación desencadenó una persecución en la que, de acuerdo con la Policía Metropolitana, participaron cerca de 200 motociclistas.



La persecución llegó a su fin en inmediaciones del conjunto residencial Tierra del Sol, en el barrio Nuevo Techo. Allí, el vehículo fue alcanzado y rodeado por la multitud. Videos que circulan en redes sociales muestran el instante en que Cendales es forzado a salir de la camioneta y brutalmente agredido con objetos contundentes como palos, piedras y cadenas.

Aunque uniformados lograron intervenir y trasladarlo a un centro médico, el hombre, de 35 años, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. La noticia estremeció a su familia, que en medio de la indignación y el duelo comenzó a compartir recuerdos y mensajes de despedida.



El mensaje de la esposa de Mauricio Cendales

Una de las publicaciones que más impacto generó fue la de su esposa, Sandra Milena Viasus. En una historia de Instagram compartió una fotografía reciente junto a Cendales, acompañada de la frase: “Te llevaste mi vida, amor mío”. La imagen, ambientada con la canción Amor eterno, de Rocío Dúrcal, despertó cientos de mensajes de solidaridad hacia la familia del conductor.

Por su parte, Francilides Rodríguez, sobrino de Cendales, aseguró en entrevista con Blu Radio que su tío no se encontraba bajo los efectos del alcohol, contrario a lo que han afirmado algunos testigos en redes sociales.

Añadió que el hombre sufría desde hace años trastornos de ansiedad y episodios de agresividad emocional. “No lo hizo consciente. Él vivía con su esposa en Chapinero y seguramente tuvo algún roce con un motociclista que empeoró todo”, explicó.

Por el momento avanza la investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.