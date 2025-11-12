Habla familia de conductor que murió linchado por motociclistas tras accidente en Bogotá

Un conductor murió tras ser linchado por una multitud en la localidad de Kennedy, al suroccidente de Bogotá. El hecho se produjo luego de un accidente de tránsito que desencadenó una persecución masiva y una brutal agresión.

De acuerdo con las autoridades, el incidente comenzó en la Avenida de las Américas con Carrera 68, cuando el conductor de una camioneta Jeep azul atropelló a varios motociclistas y emprendió la huida, chocando con otros vehículos en su recorrido.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que cerca de 200 motociclistas se unieron a la persecución, mientras uniformados intentaban detener al conductor.

El recorrido terminó frente al conjunto residencial Tierra del Sol, en el barrio Nuevo Techo, donde el vehículo fue alcanzado y rodeado por los motociclistas. Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el conductor fue sacado del vehículo y agredido con palos, piedras y cadenas.



Aunque la Policía logró intervenir y trasladarlo a un centro asistencial, el hombre, de 35 años, ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Orlando Bermont, calificó lo ocurrido como “inaceptable” y señaló que, según los reportes preliminares, ninguna persona resultó herida en el accidente inicial, más allá de los daños materiales.

Por su parte, la alcaldesa local de Kennedy, Karla Tathyanna Marín Ospina, confirmó que se adelantan investigaciones para identificar a los agresores. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad del sector, del sistema TransMilenio y de los conjuntos residenciales para establecer responsabilidades.

Publicidad

La Policía Metropolitana rechazó los actos de justicia por mano propia y reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener la tolerancia y confiar en la acción de las autoridades.

Por su parte, Francilides Rodríguez, sobrino de Mauricio Salcedo, el conductor que murió, aseguró en entrevista con Blu Radio que, contrario a lo que se ha especulado, el sujeto no estaba en estado de embriaguez, sin embargo, hasta ahora no hay ningún informe oficial.

Además, dijo que desde años atrás el sujeto sufría de trastornos ansiedad y agresividad. “Lamentablemente, ayer no pudimos quitarle las llaves del carro y salió en ese estado. Él sufría de estrés, ansiedad, agresividad, pero agresivo de responder mal. Y por eso salía y se iba. El caso es que no iba ebrio. Lo que hizo, no lo hizo consiente de lo que hacía”.

Publicidad

Según su sobrino, él vivía junto con su esposa en Chapinero y deduce que posiblemente tuvo algún “choque o roce” con algún motociclista, lo que posiblemente pudo generar la confrontación.