Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Habla familia de conductor que murió linchado por motociclistas tras accidente en Bogotá

Habla familia de conductor que murió linchado por motociclistas tras accidente en Bogotá

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el conductor fue sacado del vehículo y agredido con palos, piedras y cadenas en Bogotá.

